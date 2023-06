Starfield: Kein anderes Bethesda-Spiel hatte bisher so wenige Bugs

Der Umfang von Bethesda-Spielen ist in der Regel mitunter gewaltig, das hat allerdings auch zur Folge, dass sich viele Fehler einschleichen können. Nicht so bei Starfield, zumindest nicht im bisherigen Ausmaß. Das Sci-Fi-Spiel soll das "sauberste" in der Geschichte von Bethesda sein.

So sauber wie noch kein anderes Bethesda-Spiel

Zusammenfassung Starfield soll das sauberste Spiel von Bethesda sein.

Fehler, Bugs & Abstürze sind in AAA-Spielen keine Ausnahme.

Cyberpunk 2077 als Beispiel für katastrophale Veröffentlichung.

Starfield wurde bereits zweimal verschoben.

Microsofts Gaming-Chef lobt Bethesda für Reife & Entwicklung.

Spieler erhoffen sich ein möglichst fehlerfreies Spiel.

Fehler, Abstürze und andere Bugs sind in großen AAA-Spielen heutzutage alles andere als eine Ausnahme, im Gegenteil: Der wirtschaftliche Druck, der auf den jeweiligen Studios lastet, wird immer größer und so werden Games lieber unfertig auf den Markt geworfen, als die Veröffentlichung (mehrfach) zu verschieben und entsprechend nachzubessern. Das vielleicht "beste" Beispiel hierfür war die Katastrophen-Veröffentlichung von Cyberpunk 2077.Bei Starfield soll sich das jedoch nicht wiederholen, beteuert Matt Booty, Chef der Microsoft-eigenen Xbox Game Studios und daher aller First-Party-Spiele des Konzerns. Denn im Zuge der Interviews und Präsentationen zum Anfang September erscheinenden Spiel Starfield sagte Booty, dass dieses so Bug-frei sein wird wie nie zuvor, zumindest gemessen an anderen Bethesda-Spielen."Wir haben eine Menge Leute, die Starfield intern spielen und mit Todd (Howard) und dem Team zusammenarbeiten", sagte er gegenüber Giant Bomb (via VGC ). "Ich sehe mir die Fehlerlisten an, und allein nach den Zahlen zu urteilen, hätte Starfield, wenn es heute auf den Markt käme, bereits die wenigsten Fehler von allen Bethesda-Spielen, die jemals veröffentlicht wurden."Das dürfte die Spieler sicherlich freuen, denn so populär Bethesda-Spiele auch sind, so sind sie auch für Bugs und andere Kinderkrankheiten durchaus berühmt-berüchtigt. Ein möglichst fehlerfreies Spiel kann man sicherlich auch deshalb erwarten bzw. erhoffen, weil Starfield bereits zwei Mal verschoben wurde.Auch Microsofts Gaming-Chef Phil Spencer streute Bethesda Blumen und sagte, dass sich der Redmonder Konzern bewusst entschieden habe, dem Studio Zeit zu geben: "Das Team ist definitiv gereift. Sie haben Spiele wie Fallout, Skyrim und Elder Scrolls hinter sich. Als die Übernahme abgeschlossen wurde, hatte dieses Spiel ein deutlich früheres Veröffentlichungsdatum, früher als das Datum, das wir ursprünglich für Starfield festgelegt hatten. Wir haben uns mit Todd und dem Team zusammengesetzt und ihnen erklärt, dass wir ihnen die Zeit geben wollten."