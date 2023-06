Hunderte fordern per Petition: Starfield soll PS5-exklusiv werden

Ist es trollen? Naivität? Realitätsverweigerung? Wir wissen es nicht, so viel vorweg. Witzig ist die Forderung eines Fans aber allemal, denn ein Mann namens Benjamin Dickey hat eine Petition gestartet, in der er möchte, dass Starfield auf der PS5 erscheint - exklusiv wohlgemerkt.

"Xbox verdient Starfield nicht"

Zusammenfassung "Benjamin Dickey" startet Petition: Starfield exklusiv auf PS5 veröffentlichen

Microsoft hat vor 3 Jahren ZeniMax Media übernommen

Starfield ist größtes Spiel nach Microsoft-Übernahme

Petition unterschrieben von 2200 PlayStation-Fans

Argumente: Xbox & 12 Spieler verdienen nicht Starfield-Exklusivität

Argument: Xbox-Veröffentlichung = schlechtes Spiel, PS5-Veröffentlichung = gutes Spiel

Petition als unglaubwürdig, aber lustig einzustufen

Microsoft hat vor knapp drei Jahren ZeniMax Media und damit Bethesda, id Software, Arkane, Machine Games und noch einige Studios mehr übernommen. Seither sind diese Spiele ein essentieller Teil des Gaming-Angebots des Redmonder Konzerns, auch wenn das nicht immer so gut klappt, wie man gehofft hat - siehe Redfall.Mit Starfield erscheint in diesem Herbst aber das mit Abstand größte Spiel nach vollzogener Microsoft-Übernahme von Blizzard. Und nach allem, was man im Vorfeld bzw. relativ kurz vor der September-Veröffentlichung zu hören bekommt, steht den Gamern hier ein Hit ins Haus.Das Spiel ist natürlich Xbox- und PC-exklusiv, das war schließlich auch einer der Gründe, warum Microsoft Bethesda und Co. überhaupt übernommen hat. Doch trotz dieser geschäftlichen Realitäten wollen das derzeit rund 2200 PlayStation-Fans nicht wahrhaben. Denn sie haben eine Petition unterschrieben, in der gefordert wird, dass Starfield PS5-exklusiv wird.Darin heißt es: "Seit über einem Jahrzehnt werden Bethesda-Spiele auf der PlayStation veröffentlicht. Sie laufen auf der PlayStation besser und verkaufen sich besser. Xbox und insbesondere Phill Spencer (sic!) haben kein Recht, sie wegzunehmen."Der Initiator der Petition mit dem Namen Benjamin Dickey führt weitere Punkte auf, warum die Xbox Starfield nicht verdienen würde. Wir nehmen stark an, dass Dickey als Troll bezeichnet werden kann, denn er schreibt weiter: "Die Xbox und ihre zwölf Spieler verdienen weder Starfield noch dessen Exklusivität. Sie sind nicht nur arrogant und lästig, sondern seit dem Showcase auch nervig."Der PlayStation-Troll weiter: "Die Exklusivität ist nicht gut für Starfield selbst. Die Sache ist ganz einfach. Wenn es auf der Xbox erscheint, ist es ein schlechtes Spiel. Schauen Sie sich Redfall oder Halo Infinite als Beispiele an. Wenn es auf der PlayStation erscheint, besteht eine 90-prozentige Chance, dass es ein gutes Spiel ist."In diesem Tonfall geht es weiter und wir müssen an dieser Stelle vermutlich nicht näher erklären, warum die "Forderungen" von Benjamin Dickey unrealistisch und wohl nicht ernstgemeint, aber auch irgendwie lustig sind.