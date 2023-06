Starfield: Die PC-Specs sind nicht astronomisch - mit einer Ausnahme

Gestern Abend hat Microsoft viele Details zu seinem vielleicht wichtigsten Spiel der letzten Jahre verraten, in einem Spezial-Event mit dem Titel Starfield Direct gab es zahlreiche Informationen zum neuen Sci-Fi-Rol­len­spiel. Mittlerweile sind die Hardware-Spezifikationen bekannt geworden.

Minimum:

Betriebssystem: Windows 10 Version 22H2 (10.0.19045)

Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X, Intel Core i7-6800K

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 5700, NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 125 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD erforderlich

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10/11 mit Updates

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X, Intel i5-10600K

Speicher: 16 GB RAM

Grafik: AMD Radeon RX 6800 XT, NVIDIA GeForce RTX 2080

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 125 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Hinweise: SSD erforderlich

Platzbedarf von mehr als 100 GB: keine Seltenheit mehr

Spezifikationen im Vergleich nicht schrecklich, aber viel Speicherbedarf

Lange, lange Zeit war praktisch nichts zum Bethesda-Rollenspiel Starfield bekannt, doch spätestens seit dem gestrigen Starfield Direct, das es im Anschluss an die das Xbox Games Showcase zu sehen gab, ist das Spiel alles andere als ein Geheimnis. Mittlerweile ist auch bekannt, welche Spezifikationen das Spiel erfordern wird, wenn man es Anfang September 2023 auf dem PC spielen will - bzw. welche Hardware man benötigen wird, um den offiziellen Empfehlungen zu folgen.Denn auf Steam sind die offiziellen Angaben für das Minimum sowie die empfohlenen Specs für die PC-Version des Spiels veröffentlicht worden. Diese können sich bis zur Veröffentlichung allerdings noch im einen oder anderen Punkt ändern.Das bedeutet, dass die Spezifikationen keinen großen Schrecken darstellen. Mit einer Ausnahme: Denn die 125 Gigabyte Speicherplatz, die noch dazu auf einer SSD sein müssen, dürften so manchen vor ein Problem stellen bzw. zur Säuberung des Speichers bewegen. Games mit einem Platzbedarf von mehr als 100 Gigabyte werden immer mehr zur Regel, hier reiht sich auch Starfield ein.