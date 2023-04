Outlook für Windows: Neue App unterstützt jetzt auch Gmail-Konten

Das neue Outlook für Windows unterstützt ab sofort Gmail-Konten und damit erstmals E-Mail-Accounts abseits von Outlook.com und Microsoft 365 (Exchange). Weitere Drittanbieter wie Apple iCloud und Yahoo sowie die Integration von IMAP-Konten sollen zeitnah folgen.

Gmail-Rollout in Wellen und weitere Outlook-Updates

Umfangreiche Vorschläge für Bearbeitung, Rechtschreibung und automatische Vervollständigung mit dem Microsoft Editor.

Die Möglichkeit, E-Mails mit Umfragen zu versenden, um Entscheidungen schneller treffen zu können. (nur Arbeits- und Schulkonten)

Verzögern Sie die Zustellung einer E-Mail um bis zu 10 Sekunden, damit Sie die Möglichkeit haben, den Versand "rückgängig" zu machen - eine hervorragende Funktion, wenn Sie einen Tippfehler gemacht oder versehentlich jemanden in einer E-Mail vergessen haben - oder einfach nur ein paar schnelle Änderungen vornehmen möchten.

Die Möglichkeit, direkt aus dem neuen Outlook für Windows an einem Skype- oder Teams-Anruf teilzunehmen.

Die Möglichkeit, wichtige E-Mails ganz oben in Ihrem Posteingang anzuheften - so können Sie sicherstellen, dass Sie nicht vergessen, die wichtigsten Nachrichten zu bearbeiten.

Zusammenfassung Outlook für Windows unterstützt jetzt Gmail-Konten.

iCloud, Yahoo und IMAP-Konten sollen in Zukunft integriert werden.

Nutzer erhalten Vorteil durch Synchronisierung von Googles Kalender und Kontakten.

Outlook für Windows steht derzeit nur Office Insidern zur Verfügung.

Weitere Updates für verbessertes Schreiben und Verwalten von E-Mails.

Neuer Look für Kalenderoberfläche, Offline-Unterstützung und ICS-Dateitypen in Arbeit.

Langsam aber sicher nimmt das "Outlook für Windows" Formen an, nachdem die Redmonder nun erstmals auch außerhalb der eigenen Microsoft 365-Blase interessierte Nutzer an die neue App heranführen. Die Integration von sogenannten Third-Party-Accounts wurde lange erwartet und startet jetzt mit dem wichtigsten E-Mail-Provider - Google bzw. Gmail.com.Gmail-Nutzer erhalten im neuen Outlook einen wesentlichen Vorteil, da im Gegensatz zum klassischen Desktop-Client auch Google-Kalender und Kontakte synchronisiert werden können. Weiterhin stellt Microsoft in einem neuen Blog-Beitrag die baldige Integration von iCloud- und Yahoo-Mail-Konten in Aussicht. Ebenso arbeitet man an der Möglichkeit, IMAP-Postfächer zu verbinden.Das neue Outlook für Windows und die Gmail-Integration stehen derzeit nur für Office Insider zur Verfügung. Dem passenden Insider-Programm kann über die "Office-Konto"-Einstellungen innerhalb der Optionen des aktuellen Outlook-Clients beigetreten werden. Hier genügt es, den aktuellen Kanal (Vorschau) anstatt den deutlich fehleranfälligeren Betakanal auszuwählen. Dabei ist zu erwähnen, dass das neue Gmail-Feature in Wellen ausgerollt wird und trotz Insider-Status noch nicht jedem Nutzer zur Verfügung steht.Neben der Gmail-Integration profitiert das neue Outlook von weiteren Updates, die das Schreiben und Verwalten von E-Mails angenehmer gestalten wollen.Abschließend spricht Microsoft über die weiteren Schritte in Richtung Finalisierung. So arbeiten die Redmonder an weiteren visuellen Aktualisierungen und Personalisierungsoptionen sowie einem neuen Look für die Kalenderoberfläche. Zeitnah sollen zudem eine Offline-Unterstützung und die von ICS-Dateitypen folgen. Ob man es schafft, Outlook für Windows noch in diesem Jahr aus dem Preview-Status zu entlassen, bleibt abzuwarten.