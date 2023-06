Ewiges hin und her mit unsicherer SMB-Gastanmeldung in Windows

Microsoft hat trotz jahrelanger Sicherheitsbedenken und Anfälligkeiten erst vor Kurzem die sogenannte Server-Message-Block-Signierung in Windows 11 zum Standard gemacht . Zudem ist die SMB-Gastauthentifizierung deaktiviert - doch das bereitet nun Probleme.

Zu hohes Sicherheitsrisiko

Mögliche Fehlermeldungen

"Sie können nicht auf diesen freigegebenen Ordner zugreifen, da die Sicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens den nicht authentifizierten Gastzugriff blockieren. Diese Richtlinien helfen, Ihren PC vor unsicheren oder bösartigen Geräten im Netzwerk zu schützen."

"Fehlercode: 0x80070035. Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden."

Übergangslösung Die von Microsoft empfohlene Lösung besteht darin, den Zugriff auf die Geräte von Drittanbietern über Gastanmeldeinformationen zu beenden. Jeder - wirklich jeder -, der das Gerät sehen kann, kann auf alle Ihre Daten zugreifen, ohne ein Kennwort oder einen Prüfpfad.



Die Gerätehersteller konfigurieren den Gastzugang so, dass sie sich nicht damit auseinandersetzen müssen, dass ihre Kunden ihre Kennwörter vergessen oder einen komplexeren Einrichtungsprozess benötigen.



Dies sind unsichere Orte, an denen Sie Ihr Privat- oder Berufsleben speichern können. Viele dieser Geräte ermöglichen, einen Benutzernamen und ein Kennwort zu konfigurieren - informieren Sie sich in den Unterlagen Ihres Herstellers. Bei anderen ist dies möglicherweise durch ein Software-Upgrade möglich. In diesen Fällen sollten Sie das Gerät durch ein vertrauenswürdiges Produkt ersetzen, alle Daten von dem alten Gerät löschen, die Laufwerke säubern und es dann dem Recycling zuführen.



Wenn Sie die Verwendung von Gastzugängen für Dritte nicht deaktivieren können, müssen Sie die Anforderung der SMB-Signierung deaktivieren. Das bedeutet natürlich, dass Sie jetzt nicht nur den Gastzugang verwenden, sondern auch verhindern, dass Ihr Client die Signierung auf einem vertrauenswürdigen Gerät garantiert. Angesichts dessen ist dies nur ein Workaround, den wir nicht empfehlen.



Die Änderungen wurden zugunsten der Sicherheit in den letzten Monaten von Microsoft festgelegt - jedoch melden sich jetzt vor allem Windows 11 Pro-Nutzer in Unternehmen, dass sie gern wieder zu dem "unsicheren" Verfahren zurückkehren wollen.Microsoft begründete die Änderung damit, dass die Gastauthentifizierung keine Prüfpfade und Sicherheitsmechanismen wie Signierung und Zertifikate unterstützt. Daher sind sie ein sehr verlockender Angriffsvektor für Man-in-the-Middle-Angriffe (MITM). Im schlimmsten Fall könnte ein böswilliger Akteur die Gastanmeldung nutzen, um Lese- oder Kopierzugriff auf ein komplettes Netzwerk zu erhalten, ohne einen Prüfpfad zu hinterlassen.Mit dem Start der "verpflichteten SMB-Signierung" für alle Verbindungen, ist es als Folge nicht mehr vorgesehen, die Gastzugänge zu nutzen. Jetzt hat sich Windows-Manager Ned Pyle dazu geäußert. In einem neuen Blogbeitrag in der Techcommunity erklärt er das Problem der Gastauthentifizierung und erläutert entsprechende Übergangslösungen. Derzeit ist es so, dass man beim Versuch den Gastzugang zu starten eine der beiden folgenden Meldungen erhält:Wirklich umgehen kann man die Meldungen nicht. Zudem empfiehlt sich auch nicht, eine weitere Ausnahme zu machen. Das geht laut Ned Pyle zwar, man sollte aber darauf verzichten. Microsoft schreibt dazu: