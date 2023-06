Diese neuen Windows 11-Funktionen starten zum Patch-Day Juni

Microsoft startet nach dem großen Moment 3-Update jetzt zum Patch-Day wieder neue Funktionen für Windows 11. Wir haben uns die Neuerungen angeschaut, die ab sofort neben den sicherheitsrelevanten Änderungen und Fehlerbehebungen starten.

Übernommene Änderungen

Neues für Windows Spotlight

KB5027231 Neu! Dieses Update bietet die gesamte Speicherkapazität aller Microsoft OneDrive-Abonnements. Außerdem wird der Gesamtspeicher auf der Seite Konten in der App "Einstellungen" angezeigt.

Neu! Dieses Update fügt Bluetooth Low Energy (LE) Audio hinzu. Ihr Computer muss Bluetooth LE Audio unterstützen, um dieses Feature verwenden zu können. Dieses Update verbessert die Audiotreue und die Akkulaufzeit, wenn Sie Ihren Computer mit Bluetooth LE Audio-Ohrhörern und Kopfhörern koppeln.

Zwei Schritte nach vorn - und einer zurück

Anleitungen, Tipps und Tricks

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen auch zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates heraus. Der neue Release-Plan sieht vor, dass neue Features zunächst mit den monatlichen optionalen Updates gestartet werden. Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er die Neuerungen ausprobieren möchte oder nicht.Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann auch für weitere Nutzer mit verteilt. So auch heute. Viel neues gibt es allerdings dieses Mal nicht zu entdecken.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates vom Mai 2023 hatten wir berichtet. Diese Inhalte sind jetzt so zum Patch-Day Juni übernommen worden. Die wichtigste Neuerung, von der alle Windows 11-Nutzer profitieren werden, ist eine Änderung für Speicherwarnungen für Microsoft OneDrive-Abonnenten . Näheres dazu findet ihr am Ende des Beitrags in den Release-Notes zur neuesten Version.Eine weitere Neuerung betrifft die Unterstützung von Bluetooth Low Energy (LE) Audio. Geräte, die Bluetooth Low Energy (LE) Audio unterstützen, können damit nun das Klangerlebnis, aber auch die Akkulaufzeiten verbessern: