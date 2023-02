Spionageballon, UFO, Dragon Ball? Japan rätselt über mysteriöse Kugel

Seit dem Auftauchen eines mutmaßlichen Spionageballons über den USA herrscht weltweit eine regelrechte Paranoia, wenn es um unidentifizierte Objekte geht. Nun ist in Japan eine mysteriöse Kugel angespült worden - und das Land explodiert regelrecht an Spekulationen.

Nicht gefährlich (hoffentlich)

Zusammenfassung Mysteriöse Kugel angespült: Durchmesser 1,5m, Metall, beige-orange

Experten können nicht sagen, um was es sich handelt

Spekulationen: Spionageballon, UFO, Manga-Fan-Theorie: "Dragon Ball"

200-Meter-Radius abgesperrt, Aufnahmen an Militär und Küstenwache

Banalere Erklärung: Verankerungsboje, gelockert und abgetrieben

Eine seltsame und bisher nicht identifizierte Kugel mit einem Durchmesser von etwa 1,5 Metern sorgt in Japan derzeit für Aufregung. Denn das aus Metall gefertigte Objekt ist vor einiger Zeit auf dem Enshu-Strand in der Nähe der Stadt Hamamatsu angespült worden. Nachdem es eine Weile von Einwohnern nicht weiter beachtet wurde, haben lokale Medien die Sache entdeckt und aufgegriffen - und in Japan gibt es seither eine Flutwelle an Spekulationen, von denen aber natürlich nicht alle ernst gemeint sind.Aktuell müssen lokale Behörden und Einsatzkräfte allerdings einräumen, dass sie keine Ahnung haben, womit sie es hier zu tun haben. Wie der britische Guardian berichtet, können sie aber zumindest mitteilen, was es nicht ist, nämlich eine verirrte Mine oder ein sonstiges explosionsgefährliches Objekt.Denn herbeigerufene Experten haben die Kugel mit Röntgenstrahlen durchleuchtet und konnten dabei feststellen, dass die Kugel hohl ist. Das beige-orange Objekt wurde dennoch weiträumig abgesperrt, und zwar in einem 200-Meter-Radius. Seither versuchen Experten herauszufinden, um was es sich dabei handelt, Aufnahmen der Kugel wurden auch an das japanische Militär sowie die Küstenwache übermittelt - bislang ohne Ergebnis.Natürlich gibt es seit den Berichten dazu diverse Spekulationen in sozialen Medien: So halten es einige für einen Teil eines Spionageballons, andere sehen darin ein außerirdisches UFO. Nicht ernst gemeint sind die Vermutungen einiger Manga-Fans, dass es sich hier um einen Dragon Ball aus der gleichnamigen Anime-Serie handeln könnte.Dennoch gibt es auch Stimmen, die eine banalere Erklärung zu bieten haben, nämlich jene, dass es sich um eine Verankerungsboje handelt, die sich gelöst hat und abgetrieben ist.