Microsoft: Liste der Übernahmeziele voller großer Gaming-Namen

Im Zuge der Auseinandersetzung um die Übernahme des Spielekonzerns Activision Blizzard kommen vor Gericht nun auch andere Akquisitionspläne zur Sprache. Es zeigt sich, dass Microsoft hier in der letzten Zeit einige große Namen auf dem Zettel hatte.

Auch Bungie im Visier

Zusammenfassung Microsoft hatte große Pläne: Sega-Übernahme, um Xbox Game Pass zu beschleunigen.

Microsoft erhoffte sich mehr Abonnenten durch lokalisierte Inhalte in Asien.

Sega, Bungie, Zynga und IO Interactive auf Microsoft-Ziel-Liste.

Bungie übernommen von Sony, kleinere Ziele nach Activision-Deal vom Tisch.

Microsoft-internes Dokument im April 2021 listet Sega noch als wichtiges Ziel.

Xbox-Chef Phil Spencer bat Konzernchef Satya Nadella und Finanzchefin Amy Hood um Segen für Sega-Übernahme.

Laut eines Berichtes des US-Magazins The Verge , das die gerichtlichen Unterlagen ausgewertet hat, bat Xbox-Chef Phil Spencer in einem Schreiben an Konzernchef Satya Nadella und Finanzchefin Amy Hood beispielsweise um den Segen, wegen einer möglichen Übernahme auf Sega zuzugehen. "Wir glauben, dass Sega ein ausgewogenes Portfolio von Spielen in verschiedenen Segmenten mit globaler Anziehungskraft aufgebaut hat und uns dabei helfen wird, Xbox Game Pass sowohl auf als auch außerhalb der Konsole zu beschleunigen", schrieb Spencer in der E-Mail, die auf den November 2020 datiert ist.Bei Microsoft war man also der Überzeugung, dass die Übernahme Segas die Zahl der Xbox Game Pass-Abonnements auf PC, Konsole und in der Cloud erhöhen würde. Das galt durchaus für die Weiterentwicklung des eigenen Angebotes weltweit, vor allem aber natürlich in Asien, "wo lokalisierte Inhalte entscheidend für den Erfolg sind", wie Spencer erklärte.Es ist unklar, was mit den Plänen zu einer Sega-Übernahme anschließend geschah und ob Nadella die Gespräche letztendlich genehmigte. In einem Microsoft-internen Dokument zur Überprüfung von Fusionen vom April 2021 wurde Sega jedoch immer noch als ein wichtiges Ziel aufgeführt. Microsoft hatte in dem Dokument Schlüsselbereiche für Akquisitionen im PC-, Mobil- und Konsolenbereich in verschiedenen Märkten festgelegt. Und hier kam dann nicht mehr nur Sega zur Sprache.So wurde auch das Spielestudio Bungie ins Visier genommen. Dieses hatte ursprünglich den Xbox-Titel Halo hervorgebracht und wäre somit eigentlich ein logisches Kaufziel gewesen. Allerdings kam Sony hier den Redmondern zuvor und übernahm die Firma Anfang letzten Jahres als Reaktion auf die Ankündigung der Activision-Akquisition. In dem Dokument wurden zudem Zynga und IO Interactive als potenzielle Ziele in Betracht gezogen. Inwieweit es in dieser Hinsicht Gespräche gab, ist unklar. Als dann allerdings der Activision-Deal festgezurrt wurde, waren die kleineren Ziele ohnehin erst einmal vom Tisch.