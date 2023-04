Google startet Nearby Share-App für Windows als eingeschränkte Beta

Google hat bestätigt, dass die Nearby-Funktion zum Teilen von Daten von Android-Smartphones jetzt auf Windows-PCs erweitert wird. Die Beta steht zwar aktuell noch nicht für deutsche Nutzer zur Verfügung, aber das könnte sich bald ändern.

Einfacher Austausch zwischen Android-Geräten und Windows-PCs

Nearby Share Beta für Windows PCs wird derzeit in den folgenden Regionen nicht unterstützt: Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Donbass, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien und Schweden

Das ermöglicht einen einfachen Austausch von Dateien zwischen Android-Geräten und Windows-PCs. Google startet ab sofort in die Beta-Testphase - allerdings zunächst nur für ausgewählte Regionen und für Nutzer in den USA. Wir haben eine Liste der Regionen, in der die Beta noch nicht verfügbar ist am Ende dieses Beitrags angefügt.Nearby Share für Windows ist eine separate App, mit der der Austausch von Dateien zwischen Android-Geräten und Windows-PCs mit wenigen Klicks erfolgt. So lassen sich Fotos schnell teilen, Dokumente austauschen und Videos versenden.Die grundlegende Funktion Nearby Share ist dabei bereits seit 2020 von Google gestartet worden. Das Feature wurde als Apple AirDrop-Konkurrent bekannt, blieb dann aber genau wie Apples Pendant lange exklusiv für das Android-Betriebssystem.Das heißt, der schnelle Austausch von Daten war nur über Android-Telefone, Tablets und Chromebooks verfügbar. Nun ändert sich das. Laut Google-Manager Priya Samnerkar ist ab sofort eine Windows-App für Nearby Ware erhältlich : "Heute erweitern wir Nearby Share als Beta-Version in ausgewählten Regionen auf Windows, damit noch mehr Ihrer Geräte besser zusammenarbeiten können", kündigt Samnerkar an. Die Nearby Share Beta für Windows läuft dabei mit wenigen Klicks. Wichtig ist auf dem Android-Gerät die Sichtbarkeitseinstellungen anzupassen, damit der PC im Netzwerk für Nearby Share erkannt wird."Nearby Share Beta funktioniert mit Ihrem Windows-PC, egal ob die App auf dem Desktop geöffnet ist oder im Hintergrund läuft. Das Senden eines Fotos, Videos oder Dokuments von Ihrem PC an ein in der Nähe befindliches Android-Gerät ist so einfach wie das Ziehen und Ablegen in die App oder die Auswahl von "Senden mit Nearby Share" im Rechtsklickmenü. Wählen Sie einfach die Android-Geräte, die Sie freigeben möchten, aus der Liste aus, die angezeigt wird", heißt es in der Erläuterung in der Beta.Das Senden von Dateien an eigene Geräte geht sogar noch schneller. Solang beide Geräte im gleichen Google-Konto angemeldet sind, werden Dateiübertragungen automatisch akzeptiert - auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist. Es gibt bisher allerdings keinen Zeitplan für die Beta-Phase. Daher ist auch noch nicht bekannt, wann der Test auch auf Deutschland ausgeweitet wird.