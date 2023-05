MediaTek & Nvidia planen ARM-CPUs für Windows-PCs mit GeForce-GPU

Qualcomm bekommt möglicherweise endlich Konkurrenz bei den ARM-Prozessoren für Windows-basierte PCs und Notebooks. Der nach Stückzahlen führende Hersteller von Smartphone-CPUs MediaTek soll mit Nvidia an neuen High-End-Chips arbeiten, die in Windows-Geräten landen sollen.

Nvidia-GPUs bringen auch KI-Funktionen für Windows mit

Zusammenfassung MediaTek und Nvidia arbeiten an High-End-Chips für Windows-Geräte, um Qualcomm Konkurrenz zu machen.

Nvidia stellt Grafiklösungen, MediaTek entwickelt ARM-CPUs mit mehr Leistung als bisherige Chips.

MediaTek will sich im Mittel- und High-End-Notebook-Markt etablieren.

Qualcomm arbeitet an einem High-End-Chip mit 12 Rechenkernen, der Apple überholen soll.

MediaTek verzichtet auf angepasste CPU-Cores, liegt daher wohl unter Qualcomms Chip.

Wann fertige Systeme auf Basis von MediaTeks ARM-Chips kommen, ist noch unklar.

ARM / Nvidia

Dies berichtet jedenfalls der taiwanische Branchendienst DigiTimes , der sich dabei auf Quellen aus der dortigen Industrie beruft. So arbeiten Nvidia und MediaTek angeblich nicht nur daran, neue High-End-SoCs für Smartphones mit GeForce-Grafik zu entwickeln, sondern wollen auch in den PC-Markt vordringen. Bisher ist Qualcomm der einzige Anbieter von ARM-Plattformen für Notebook- und Desktop-PCs mit Windows.Laut dem Bericht kooperieren Nvidia und MediaTek seit einiger Zeit auch im Bereich " Windows on ARM ", wobei man angeblich zunächst vor allem Notebooks im Visier hat. Nvidia soll bei der Zusammenarbeit seine Grafiklösungen beisteuern, heißt es, während MediaTek neue ARM-CPUs plant, die deutlich mehr Leistung haben sollen als die bisher in Chromebooks, Tablets und Smartphones verwendeten Chips des taiwanischen Chiplieferanten.Neben ihrer Grafikleistung sollen die Nvidia-GPUs in Verbindung mit MediaTeks neuen Chips auch für umfangreiche KI-Funktionen sorgen. Laut den Quellen des Berichts aus Taiwan soll MediaTek durch die Kooperation mit Nvidia die Möglichkeit bekommen, sich im Markt für Mittelklasse- und High-End-Notebooks als alternativer Anbieter zu etablieren. Bisher konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf Chromebooks, wo man primär am unteren Ende des Marktes aktiv ist und rund 20 Prozent Marktanteil haben soll.Inwiefern MediaTek mit seinen ARM-Chips in Kombination mit Nvidia-Grafikeinheiten in der Lage sein wird, mit Qualcomms Snapdragon-SoCs mitzuhalten, bleibt abzuwarten. Qualcomm hat mit dem Snapdragon 8cx Gen 4 einen ersten High-End-Chip in Arbeit, dessen "Oryon" genannte CPU mit ihren 12 Rechenkernen vom gleichen Team entwickelt wird, das einst die Grundlagen für den gigantischen Erfolg der ARM-Plattformen von Apple schuf.Entsprechend vollmundig sind die Versprechungen des Chipgiganten aus San Diego, der mit dem neuen Chip sogar den Apple M2 hinter sich lassen will. Da MediaTek bisher traditionell auf angepasste CPU-Cores verzichtet und stattdessen die Standard-Designs von ARM integriert, werden die Taiwaner wohl zunächst eher unterhalb der neuen Custom-Cores von Qualcomm liegen. Wann die ersten fertigen PC-Systeme auf Basis der neuen ARM-Chips von MediaTek für Windows-Geräte in den Handel kommen, ist noch vollkommen unklar.