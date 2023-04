Windows: Google macht wohl Weg frei für native Browser auf ARM-PCs

Auch bei Google stellt man sich offenbar darauf ein, dass am Ende des Jahres eine größere Zahl von ARM-basierten Windows-PCs auf den Markt kommen könnte, sobald Qualcomms neue "Oryon"-CPUs Einzug halten: Erstmals liefert Google jetzt Widevine-Unterstützung für Windows auf 64-Bit ARM-Chips.

Google bremst bisher native Browser für ARM-basierte Windows-Geräte aus

Zusammenfassung Google liefert erstmals Widevine-Unterstützung für 64-Bit Windows on ARM-Chips.

Widevine ist ein DRM-System von Google für Streaming-Anbieter.

Fehlende Unterstützung bremste bisher Einführung von Chrome-Alternativen.

Google selbst könnte Chrome in einer nativen Version für Windows on ARM anbieten.

Wie der Entwickler und Windows-Spezialist Jeremy Sinclair auf Twitter anmerkte, erstellt Google seit Kurzem erstmals Widevine-Binaries, die nativ auf der 64-Bit-Version von Windows auf ARM-Plattformen eingesetzt werden können. Damit scheint nun eine letzte Hürde für den Einsatz einer nativen Ausgabe von Google Chrome auf modernen ARM-PCs mit Windows zu fallen.Sinclair verlinkt auch schon eine entsprechende Datei, die das Widevine Content Decryption Module in der Version für Windows on ARM in der 64-Bit-Variante enthält. Wann und ob Google den Widevine-Support für die neuesten Versionen von Windows on ARM offiziell bestätigen wird, ist derzeit noch unklar.Widevine ist das von Google entwickelte DRM-System, welches von Netflix, YouTube, Amazon, Hulu, Google Play und diversen anderen Streaming-Anbietern verwendet wird, um Premium-Inhalte geschützt ausliefern zu können. Es ist in Chrome, Firefox und anderen Browsern sowie unter Android direkt eingebettet, doch bisher wurde unter Windows für ARM-CPUs keine offizielle Unterstützung angeboten.Google wurde zuletzt immer wieder kritisiert, weil die fehlende Widevine-Unterstützung als größtes Hindernis für die Adaption von Windows auf ARM-Plattformen angesehen wurde. Im Herbst 2022 war von mehreren Browser-Anbietern zu hören, dass die fehlende native Unterstützung für Windows on ARM die breitere Einführung ihrer Produkte bremst - schließlich würden die wichtigen Streaming-Dienste nicht nutzbar sein.Ob nun dank der Verfügbarkeit von Widevine für 64-Bit Windows on ARM bald gleich mehrere Chromium-basierte Alternativem zu dem ab Werk vorhandenen Microsoft Edge-Browser verfügbar sein werden, bleibt abzuwarten. Fraglich ist auch, ob Google nicht doch endlich über seinen gigantischen Schatten springt und Chrome in einer nativ laufenden Ausgabe für Windows on ARM verfügbar macht.