Microsoft erhöht in diesem Jahr die Gehälter seiner Mitarbeiter nicht

Microsoft hat wie viele andere Unternehmen aus der IT-Branche Anfang des Jahres viele Mitarbeiter entlassen. Der Sparkurs geht weiter, nun kündigte der Konzern an, dass man bis auf Weiteres keine Gehaltserhöhungen durchführen wird. Auch bei Boni will man zurückhaltend sein.

Microsoft muss sparen

Zusammenfassung Microsoft kündigt an, keine Gehaltserhöhungen durchzuführen

Top-Manager erhalten deutlich kleinere Leistungs-Boni als im Vorjahr

Gehaltserhöhungen sind nicht vorgesehen

Nadella betont, dass Langzeiterfolg nur durch Anpassung gesichert wird

Microsoft will neue Ära der KI vorantreiben

Satya Nadella hat in einer Rundmail an Mitarbeiter mitgeteilt, dass Vollzeitangestellte dieses Jahr nicht mit Gehaltserhöhungen rechnen sollten. Außerdem werde das Unternehmen Boni und Aktienzuteilungen nicht "Überfinanzieren", schreibt der Microsoft-CEO . Das war im letzten Jahr noch der Fall, doch aktuell wurde das Budget für Boni und Aktienzuteilungen reduziert.Wie CNBC berichtet, hat Nadella außerdem mitgeteilt, dass die Top-Manager des Konzerns im Vergleich zum Vorjahr deutlich kleinere Leistungs-Boni zu erwarten haben. Microsoft bestätigte diese Maßnahmen und erläuterte in einem Statement die Gründe für diese Entscheidungen und Sparmaßnahmen."Als Unternehmen sind wir uns darüber im Klaren, dass wir in einem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld und bei einem bedeutenden Plattformwechsel kritische Entscheidungen darüber treffen müssen, wie wir in unsere Mitarbeiter, unser Geschäft und unsere Zukunft investieren", erklärt Microsoft.Das Unternehmen weiter: "Als Teil dieser Bemühungen finanzieren wir unsere Vergütung, um sie an den Gesamtmarkt anzupassen. Während wir in diesem Jahr keine Gehaltserhöhungen für unsere Vollzeitbeschäftigten vorsehen, werden wir weiterhin in unsere Mitarbeiter durch Beförderungen, Prämien und Aktien investieren."Laut Nadella könne nur auf diese Weise der Langzeiterfolg sichergestellt werden. Der CEO des Redmonder Konzerns verwies außerdem auf die bevorstehenden Änderungen bei Microsoft, nämlich den Wechsel zu KI: "Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir in dieser neuen Ära der KI einen wichtigen Plattformwechsel vorantreiben, und zwar in einem dynamischen, wettbewerbsorientierten Umfeld und angesichts der globalen makroökonomischen Unsicherheiten."