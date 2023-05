Microsoft verlost einen "neuen" Zune-Player - aus besonderem Grund

Microsoft MP3-Player Zune ist legendär. Das liegt nicht daran, dass dieser so erfolgreich war, im Gegenteil: Er war ein legendärer Flop. Das weiß man auch in Redmond und macht sich mittlerweile einen Spaß daraus - auch deshalb, weil der Player in Guardians of the Galaxy Vol. 3 vorkommt.

Wer die Guardians of the Galaxy-Filme kennt, der weiß sicherlich, dass Musik darin eine besonders wichtige Rolle spielt. Protagonist Peter Quill alias Star-Lord verwendet in den ersten beiden Filmen noch herkömmliche Kassetten bzw. einen Sony Walkman, doch am Ende von Teil 2 bekommt er einen MP3-Player, da es jenes Gerät ist, "welches heutzutage jeder auf der Erde hört".Das ist natürlich ein bewusster Seitenhieb bzw. (mittlerweile) eine ironische Werbekooperation mit dem Redmonder Konzern. Microsoft will aber natürlich keine neuen Zune verkaufen, sondern nutzt das, um "STEM"-Fächer zu bewerben - also die englischen Begriffe Science, Technology, Engineering und Mathematics. Diese werden im deutschsprachigen Raum mit dem vergleichbaren MINT zusammengefasst (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).Dafür hat man nicht nur für den Film einen Zune wieder zum Leben erweckt, sondern verlost nun auch einen solchen Player (via Windows Central ). Der Redmonder Konzern schreibt auf Twitter, dass man - allerdings nur in den USA - einen niemals geöffneten Zune verlost. Microsoft gibt aber zu bedenken, dass man nicht weiß, ob dieser überhaupt noch funktioniert.Ursprünglich war Microsoft nicht gerade erfreut, dass sich Regisseur James Gunn in Guardians of the Galaxy Vol. 2. über den Zune lustig macht. Zwar sind solche Produktplatzierungen in der Regel überaus beliebt und die Firmen lassen sich das viel Geld kosten, doch im Fall des Zune war das nicht freiwillig.Gunn hat sich damals an Microsoft gewandt, um die Verwendung des Zune abzuklären. Die Redmonder fanden die Anspielung jedoch nicht amüsant - damals jedenfalls, denn inzwischen hat Microsoft diesbezüglich eine 180-Grad-Wende hingelegt, wie man nun an der Verlosung sehen kann.