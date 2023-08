Microsoft: Manager sollen mit Mitarbeitern bloß nicht über Geld reden

Microsoft-Mitarbeiter haben es dieser Tage alles andere als leicht, da die Gehälter vorerst nicht weiter steigen sollen und Bonus-Zahlungen beschnitten werden. Jetzt hat man das mittlere Management auch noch angewiesen, Fragen nach mehr Geld abzuwimmeln.

Bloß nicht darüber reden

Manager sollen lieber mehr Leistung fordern

Zusammenfassung Gehälter bei Microsoft sollen vorerst nicht steigen

Mittleres Management soll Fragen nach mehr Geld abwimmeln

Internes Papier weist Manager an, Gehaltsfragen abzuwehren

Nadella begründet stagnierende Löhne mit wirtschaftlichen Aussichten

Trotz Rekordgewinn von 146 Milliarden Dollar keine Gehaltserhöhungen

In einem internen Papier, das den Kollegen von BusinessInsider vorliegt, weist die Führungsetage von Microsoft das Management in niedrigeren Positionen an, Mitarbeitern, die nach Gehaltserhöhungen oder Sonderzahlungen fragen, doch bitte mit Verweis auf die Firmenkultur aus dem Weg zu gehen.Es sei ganz natürlich für die Mitarbeiter, Fragen nach dem Budget zu stellen, nachdem Konzernchef Satya Nadella vor einigen Monaten Einsparungen angekündigt hatte . Es sei jedoch am wichtigsten, sich in den Gesprächen mit den Mitarbeitern auf ihre Leistungen im letzten Geschäftsjahr zu konzentrieren und dies in Verbindung mit ihren Bonuszahlungen zu bringen.Im Grunde sollen die Manager also vom Thema ablenken und die Gehaltskürzungen nicht als "Erklärung" für Entscheidungen bezüglich der Entlohnung der Mitarbeiter verwenden, sondern darauf verweisen, dass die Leistung über die Zahlungen entscheidet. Das Budget oder andere Faktoren abseits der Leistung könne das Vertrauen in den Teams verringern, heißt es weiter.Die Manager sollten betonen, dass jedes Geschäftsjahr einzigartige Chancen für positive Beiträge biete und Microsoft die Erwartungen unabhängig von den verfügbaren Finanzmitteln steigere, so die Vorgaben der Chefetagen weiter. Nadella hatte die stagnierenden Löhne und gekürzten Bonuszahlungen in seiner Mitteilung an die Mitarbeiter damit begründet, dass man das Unternehmen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Aussichten besser für langfristiges Wachstum positionieren müsse.Die Vorgaben von Nadella & Co stehen in krassem Gegensatz zu den von Microsoft erwirtschafteten Einnahmen. Der Jahresgewinn steigt seit Jahren, wobei man für das im zweiten Quartal 2023 beendete letzte Geschäftsjahr Rekordgewinne in Höhe von 146 Milliarden Dollar gemeldet hatte. Microsoft scheint das Konzept, Mitarbeiter für den Erfolg ihres Unternehmens zu belohnen, derzeit also wohl nicht gerade in Ehren zu halten.