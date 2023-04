Tesla startet Model 3 LR RWD - mit mehr Reichweite und Heckmotor

Während es neue Gerüchte um ein überarbeitetes Model 3 von Tesla gibt, hat das Unternehmen jetzt eine weitere Variante angekündigt: Es handelt sich dabei um ein Model 3 LR RWD - also Long Range mit Rear Wheel Drive/Heckmotor. Die Reichweite soll rund 634 Kilometer betragen.

Aktuell erhältliche Versionen des Tesla Model 3: Standard Range RWD

Long Range AWD

Performance AWD

Zusammenfassung Tesla Model 3 LR RWD: Version mit RWD & 634 km Reichweite, erhältlich ab Juni

Preislich zwischen Standard Range und Long Range AWD

Zunächst nur für Gewerbe- und Unternehmenskunden bestellbar

Private Kunden können das Modell voraussichtlich mieten, leasen oder abonnieren

Bisher 4 Varianten des Model 3: SR RWD, LR AWD, Performance AWD & LR RWD

Nadine Dressler

Damit toppt das Unternehmen die bisherige Reichweite beim Model 3 LR AWD mit 626 Kilometer. Angekündigt wurde das neue Modell von einer Tesla-Mitarbeiterin aus Großbritannien für den europäischen Markt. Bei LinkedIn schrieb sie, dass das Model 3 LR RWD in Kürze erhältlich sein wird:"Um die Elektrifizierung der europäischen B2B-Flotte zu beschleunigen, führen wir eine neue Model-3-Variante ein, die auf die Bedürfnisse unserer gewerblichen Kunden zugeschnitten ist. Das Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive kombiniert eine im Segment führende Reichweite von 394 Meilen (ca. 634 Kilometer) (WLTP) mit höchstem Ladekomfort zu einem Einstiegspreis ab 46.990 britischen Pfund. Dieses Fahrzeug kann über unsere B2B-Kanäle bestellt werden, die Auslieferung beginnt im Juni."Der große Unterschied zu den aktuell verfügbaren Modellen ist die Motorisierung. Diese neue Version hat das Long Range-Batteriepaket, aber nur einen einzelnen Motor mit Heckantrieb. Bisher gab es drei Varianten, LR RWD ist die vierte Variante des Model 3.Das Tesla Model 3 LR RWD liegt preislich zwischen Standard Range und dem normalen Long Range AWD.Allerdings hieß es zunächst, dass Tesla diese Variante nur für Gewerbe- und Unternehmenskunden anbieten wird. Das Online-Magazin teslamag.de wurde da schon etwas konkreter: "Zumindest für die erste Zeit nach der geplanten Freischaltung der Business-Bestellungen für das Model 3 LR RWD am 21.4. dürfte es also exklusiv für Geschäftskunden zu kaufen sein. Wer als Privatperson diesen Tesla möchte, dürfte ihn aber mieten, leasen oder abonnieren können." Genaue Informationen dazu stehen allerdings derzeit noch nicht zur Verfügung.