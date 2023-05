Tesla bringt Tuning-Paket für Model S Plaid für maximal 321 km/h

Tesla hat das sogenannte "Track Package" für sein Model S Plaid vorgestellt, mit dem das Elektroauto in der Spitzenversion dann auch tatsächlich bis zu 320 km/h Spitzengeschwindigkeit erreichen kann - so wie Tesla es bei der Präsentation des Model S Plaid versprochen hatte.

Top-Speed schon 2021 angekündigt, jetzt erst (offiziell) machbar

Zusammenfassung Tesla bietet Track-Package, Höchstgeschwindigkeit des Model S Plaid 320 km/h.

Das Upgrade besteht aus Bremsanlage und einem Satz Kompletträder.

Die Kosten des Bremsen-Upgrades belaufen sich auf knapp 15.000 Dollar.

Der Kauf der Kompletträder ist auch ohne Upgrade für 6.000 Dollar möglich.

Tesla informiert Kunden bereits während des Bestellvorgangs über das Upgrade.

Das Tesla Model S Plaid, welches die stärkste Variante des Luxus-Elektroautos darstellt, erreicht offiziell bisher nur maximal 262 km/h. Damit ist der Wagen zwar schnell, aber eben nicht so schnell, wie der Hersteller bei der ersten Präsentation angekündigt hatte. Tesla limitiert die Leistung des E-Autos laut Electrek bisher per Software, weil man die Sicherheit bei der ursprünglich beworbenen Höchstgeschwindigkeit von 321 km/h (200 Meilen pro Stunde) nicht gewährleisten konnte.Mit dem neuen " Rennstreckenpaket " will man nun die bisher bestehende Lücke schließen. Ab Juni können US-Kunden das Zusatzpaket ordern, mit dem dann auch die 200 mph erreicht werden können. Schon während des Bestellvorgangs für das Model S Plaid auf der Website wird der Kunde übrigens darüber informiert, dass dafür ein kostenpflichtiges Upgrade nötig sein würde - ohne dass dieses bisher verfügbar war.Das Track-Package für das Tesla Model S Plaid besteht aus einer Bremsanlage mit Scheiben aus Kohlenstoffkeramik und einem Satz Kompletträder aus Felgen und speziell abgestimmten Reifen. Nur mit der größeren Bremsanlage kann dann zumindest von offizieller Seite die höhere Maximalgeschwindigkeit entsperrt werden. Auf Wunsch können Tesla-Kunden die Kompletträder zum Preis von knapp 6000 Dollar auch ohne das Bremsen-Upgrade erwerben. Für letzteres verlangt Tesla einzeln knapp 15.000 Dollar.Tesla hatte schon 2021 begonnen, das Keramik-Bremspaket anzubieten, es wurde jedoch bisher nie in den Kundenfahrzeugen verbaut. Erst jetzt nennt das Unternehmen, hinter dem bekanntermaßen der Multimilliardär und Twitter-Eigner Elon Musk steht, den Verfügbarkeitstermin im Juni.