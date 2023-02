Tesla baut Gigafactory in China bereits für Model 3 "Highland" um

Tesla wird in China einen Teil der Produktion bis Ende Februar aussetzen. Hintergrund sind die geplanten Umbaumaßnahmen der Gigafactory, um sie auf die Fertigung für das überarbeitete Model 3, Projektname "Highland", umzurüsten.

Tesla-Event im März

Marktstart noch in diesem Jahr?

Zusammenfassung Tesla stellt in China Produktion zum Teil ein, um Model 3 "Highland" zu fertigen.

Event im März: Wird ein neues Model 3 vorgestellt?

Gerüchte über Änderungen am Chassis und Preis seit November.

Fotograf fotografierte verdeckten Prototyp.

Änderungen und Markteinführung noch unbekannt.

Neues Model 3 soll schneller und billiger werden.

Umbau der Gigafactory dauert bis Ende Februar.

Nadine Dressler

Das geht aus einer Meldung von Bloomberg News hervor. Demnach stellt Tesla in China die Arbeiten zum Teil an diesem Wochenende ein. Ein Teil der Gigafactory werde dann für den Umbau gesperrt. Nach dem Abschluss der Umbaumaßnahmen wird die Produktion dann langsam anlaufen - mit dem geänderten Model 3.Wann die Arbeiter dann wieder zurück ans Band der Gigafactory kommen, ist bisher noch nicht nach außen durchgesickert. Interessant ist der Bericht auch, da es schon früh erste Gerüchte über den Produktionsstart in China gab. Dann hieß es allerdings, Tesla werde zunächst in Texas das überarbeitete Model 3 fertigen.Die Information zum Umbau für das kommende Model 3 in der aufgefrischten 2023-Variante passen dabei zeitlich sehr gut mit einem weiteren Termin bei Tesla zusammen. Denn wie es heißt, wird der E-Auto-Riese schon im März zu einem Event einladen, bei dem vermutlich das neue Model 3 vorgestellt wird.Gerüchte über das überarbeitete Fahrzeug mit dem Codenamen "Highland" gibt es bereits seit November vergangenen Jahres. Damals hieß es auch, dass Tesla mit dem Projekt neue Produktionsmethoden ein­zu­füh­ren plant und damit den Preis des Model 3 deutlich nach un­ten drücken will. Vor wenigen Tagen war einem Fotografen vermutlich schon ein Prototyp des kommenden Model 3 vor die Linse gekommen . Das Fahrzeug war aber gut verdeckt, sodass mögliche Änderungen am Chassis nicht erkennbar waren.Welche Änderungen Tesla genau plant, ist bisher noch unbekannt. Auch zur Markteinführung wurde noch nichts publik. Insider erklärten, man werde das neue Model 3 viel schneller sehen als zunächst erwartet - man rechnete mit Ende 2023, Anfang 2024 - und es soll deutlich billiger werden als bisher.