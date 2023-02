Tesla Model 3: "Projekt Highland" soll 2023 Realität werden, neue Bilder

Tesla soll schon in Kürze mit der Fertigung eines überarbeiteten Model 3 beginnen. Das geht aus verschiedenen Medienberichten hervor. Demnach plant Tesla jetzt neue Produktionsmethoden einzuführen und damit den Preis des Model 3 deutlich nach unten zu bringen.

Erste Details zu "Highland" kamen im November auf

Es soll bald in Texas losgehen

Nadine Dressler

Die Arbeiten an dem überarbeiteten Model 3 laufen bei Tesla unter dem Projektnamen "Highland" (via Mobiflip ). Die Nachrichtenagentur Reuters hatte von dem Projekt im November 2022 erstmals berichtet.Anfang Dezember hatte man dann bereits eine Sichtung des Prototyps gemeldet. Nun wurde wieder ein neues Model 3 auf der Straße gesichtet. Kilowatt Media hatte dazu Bilder bei Twitter veröffentlicht. Zu sehen ist ein eingepacktes Model 3. Das Fahrzeug ist an den markanten Stellen bedeckt, sodass man kaum sagen kann, ob es sich um einen Prototyp oder um ein ganz reguläres Modell handelt.Änderungen lassen sich daher nur schlecht ausmachen. Interessant sind aber die Gerüchte, die dazu aufgekommen sind. Demnach will Tesla anders als zunächst gemeldet in den USA, genauer gesagt in der Tesla-Gigafactory in Texas, mit dem Bau einer neuen Fertigungsstraße für das Model 3 "2023" beginnen. Frühere Gerüchte besagten, dass Tesla Ende 2023 in China mit der Fertigung des Projekt Highland starten wolle.Insider meinen nun, man werde das neue Model 3 viel schneller sehen als zunächst erwartet und es soll deutlich billiger werden als bisher. Elon Musk hatte sich dahin gehend bereits geäußert - sein Ziel ist es, die Produktionskosten zu senken, neue Fertigungsmethoden einzuführen und so bei der Fertigung bis zu 20 Prozent an Kosten einzusparen. Das soll das Model 3 wieder deutlich günstiger machen, womit natürlich ein Marktvorteil gegenüber der Konkurrenz besteht.