Projekt Highland: Fotos vom neuen Tesla Model 3-Design aufgetaucht

Tesla arbeitet laut Insider-Berichten an einem Refresh für das Model 3. Gerüchte dazu gibt es schon seit Längerem. Jetzt sind neue Fotos aufgetaucht. Sie zeigen erstmals die überarbeitete Front des Fahrzeugs mit neuen Scheinwerfern.

Projektname "Highland"

Dabei erkennt man sehr gut ein Tesla Model 3 - aber mit deutlichen Änderungen im Vergleich zur aktuell erhältlichen Version. Veröffentlicht wurden die Bilder über Reddit und Twitter. Das Fahrzeug wurde dabei in einer Halle entdeckt, wo das Model 3 aufgeladen und mit einer Plane vor "Entdeckung" geschützt wurde.Zeit wäre es für eine Überarbeitung. Das Model 3 wurde in seiner jetzigen Form 2017 vorgestellt und hat seither nur kleinere Verbesserungen bekommen.Viel zu dem Refresh des Model 3 ist allerdings bisher noch nicht in Erfahrung zu bringen. Die Gerüchteküche hat jedoch schon eine Reihe an Informationen zusammengetragen. Die Arbeiten an dem überarbeiteten Model 3 laufen bei Tesla unter dem Projektnamen "Highland". Die Nachrichtenagentur Reuters hatte schon im November 2022 von dem Projekt berichtet. Anfang Dezember hatte man dann bereits eine Sichtung des Prototyps gemeldet. Nun wurde wieder ein neues Model 3 auf der Straße gesichtet.Damals war man aufgrund von abgeklebten Fahrzeugteilen aber nicht sicher, ob es sich um einen Prototyp oder um ein ganz reguläres Modell handelte - das ist nun anders. Die Unterschiede zum aktuellen Model 3 sind gut erkennbar, vor allem bei der Scheinwerferform. Einen Blick ins Innere hat der Entdecker leider nicht gewagt.