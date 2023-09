Es war als "Project Highland" in der Entwicklung, jetzt wurde es offizielle vorgestellt: Tesla hat seinem Model 3 ein Facelift verpasst und auch im Inneren des Fahrzeugs Anpassungen vorgenommen. Auch Unter der Haube setzt das Modell auf sehr viele neue Teile.

Zusammenfassung Tesla gibt Model 3 ein Facelift, bekannt als "Project Highland"

Neues Design der Front und der Lichter, zwei neue Farben eingeführt

Verbesserte Aerodynamik durch Außendesign und neue Felgen/Reifen

Erhöhte Reichweite um 12% im Vergleich zum Vorgänger

Innenraum mit Aluminium und Stoffen, Beleuchtungsstreifen

Neugestaltung der Mittelkonsole mit zusätzlichen Stauflächen und kabellosen Ladeflächen

Produktion in Shanghai begonnen, Auslieferung in Europa ab Ende Oktober, Preis ab 42.990 Euro

Eine der von Außen auffälligsten Neuerungen am Model 3 "Highland" ist das neue Design der Front. Tesla nimmt hier keine radikalen Änderungen vor, sondern setzt auf eine schlankere und gerade Linienführung, welche das ausgeprägte Kinn des Vorgängers verschwinden lässt.Deutliche optische Anpassungen erfahren auch die Front- und Rücklichter - ein essenzieller Faktor für die Optik des Autos. Tesla setzt hier auf ein vollständiges neues Design, dass die Scheinwerfer wesentlich schmaler und moderner wirken lässt und dem Model 3 einen aggressiveren Blick verschafft. Dazu passend gibt es zwei neue Farben: Ultra Red und Stealth Grey.Das neue Resla Model 3 ist etwas länger, dafür aber auch etwas weniger Hoch als der Vorgänger. Das neue Außendesign hat laut Tesla weitere Vorteile und soll die Aerodynamik verbessern. Das gilt auch für die neuen Felgen und Reifen, die mit dem Facelift ausgeliefert werden. Dank dieser Anpassungen kommt das neue Model auf eine rund 12 Prozent höhere Reichweite.Im Innenraum sorgt Tesla beim neuen Modell vor allem auf Materialien wie Aluminium und Stoffe. Auf Höhe der unteren Fensterkante ergänzt der Hersteller einen schmalen Beleuchtungsstreifen, der den gesamten Innenraum umschließt und im Hinblick auf Lichteffekten abgepasst werden kann.Weitere große Änderung erfährt die Mittelkonsole. Tesla ergänzt hier weitere Stauflächen sowie die von anderen Modellen bekannten kabellosen Ladeflächen für Mobilfunkgeräte. Auch die integrierten USB-C-Anschlüsse bieten jetzt mit 65 Watt mehr Leistung. Wichtigste Ergänzung für die Rückbank ist ein 8-Zoll-Display.Laut Elektroauto-News werden Kunden nicht allzu lange auf das neue Model 3 warten müssen. Die Produktion in der Gigafactory Shanghai hat demnach bereits begonnen, die Auslieferung in Europa soll ab Ende Oktober erfolgen. Der Preis beginnt bei 42.990 Euro.