Nach 13 Jahren: Drei "brandneue" Tesla Roadster in Containern entdeckt

Mit dem Roadster hat Teslas Erfolgsgeschichte begonnen, der Sportwagen wurde 2006 vorgestellt und zwischen 2008 und 2012 produziert. Allerdings wurden nur knapp 2500 davon produziert, entsprechend sind sie heute eine Rarität. Nun gab es einen spektakulären Zufallsfund.

Tesla Roadster vom Käufer "vergessen"?

Zusammenfassung Tesla Roadster wurde 2006 vorgestellt und zwischen 2008 und 2012 produziert.

Drei fabrikneue Roadster in Containern in China gefunden.

Fahrzeuge in fabrikneuem Zustand.

Gruber Motors wird die Fahrzeuge in die USA verschiffen.

Interessenten können schon Angebote abgeben.

Ankunft in den USA Mitte Mai.

Dieser ist vermutlich viel Geld wert: Denn heutzutage werden Tesla Roadster gerne zu Preisen nördlich von 200.000 Dollar gehandelt, also ungefähr dem Doppelten des ursprünglichen Verkaufspreises. Natürlich ist der Preis höher, wenn das Fahrzeug in möglichst gutem Zustand ist.Das kann man zweifellos im Fall von nun entdeckten Fahrzeugen sagen, denn in China wurden in Containern drei fabrikneue Roadster gefunden. Konkret wurden sie von einem Unternehmen namens Gruber Motors aufgespürt, dieses hat sich auf Restaurierung und (Liebhaber-)Handel dieses Fahrzeug-Modells spezialisiert.Wie Electrek berichtet, erklärt Gruber via Mail, wie es zu diesem Fund gekommen ist: "Im Jahr 2010 kaufte ein Kunde in China drei brandneue Roadster von Tesla. Sie wurden zu einem Dock in China verschifft, aber vom Käufer zurückgelassen. Seit 2010 stehen sie in versiegelten Seecontainern mit null Kilometern in einem Hafen, unberührt, und es fallen Lagergebühren in sechsstelliger Höhe an. Ein neuer Besitzer hat sie gefunden und verkauft sie nun."Optisch sind die Fahrzeuge in einem einwandfreien Zustand und man kann wortwörtlich von fabrikneu sprechen, da sie noch die Papier-Fußmatten von der Auslieferung haben. Die lange Lagerung ist aber dennoch ein Problem: Denn nach 13 Jahren ohne Strom sind die Akkus vermutlich vollständig entladen und können möglicherweise nicht reaktiviert werden.Gruber: "Was wir noch nicht wissen, ist, ob die Service-Stecker des ESS-Pakets vor der Verschiffung gezogen wurden, und, was noch interessanter ist, ob die Pakete nach 13 Jahren Lagerung überhaupt noch funktionieren. Das werden wir erst wissen, wenn sie zurückgeholt und in Betrieb genommen werden."Gruber Motors wird die Fahrzeuge zurück in die USA verschiffen, dort sollen sie Mitte Mai ankommen. Bereits jetzt können sich Interessenten ein Bild der Fahrzeuge machen, der Roadster-Spezialist hat eine Seite dazu gestartet und nimmt schon erste Angebote entgegen.