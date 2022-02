Software-Leak: Tesla lässt eckiges oder rundes Lenkrad auswählen

Tesla soll einem Bericht zufolge nun doch seinen Kunden die Wahl lassen, ob das neue Model X und das neue Model S mit einem klassischen Lenkrad oder mit einem futuristischen Yoke-System, wie man es von Flugzeugen oder aus Rennwagen kennt, ausgeliefert wird.

Viele halten das neue Lenkrad für richtig gefährlich

Worauf deutet die Änderung hin?

Alles nur Vermutungen

Das meldet das Online-Magazin Electrek und bezieht sich dabei auf eine Entdeckung von Tesla-Hacker und Twitter-Nutzer "Green the Only". Der hatte etwa in der neuen Tesla Software gestöbert und war dabei auf eine neue Auswahl-Möglichkeit gestoßen. Man kann dabei in den Einstellungen seinen Haken bei "Round" oder "Yoke" für das Lenkrad machen. Daher vermutete Green, dass Tesla es Käufern ermöglichen wird, sich zwischen den beiden Lenkrad-Optionen zu entscheiden. Green hatte auch schon andere Gerüchte durch seine Software-Analysen bestätigen können, die Chance, dass er dieses Mal richtig liegt, sind gut.Als Tesla die überarbeiteten Model S und Model X mit dem umstrittenen eckigen Lenkrad einführte, überraschte CEO Elon Musk, als er sagte, dass Tesla nicht plane, die Option für ein normales rundes Lenkrad anzubieten. Es wurden besorgte Stimmen laut, da man befürchtet, dass die Form des Lenkrads in vielen Situationen problematisch sein könnte - schon allein deshalb, weil das Handling erst einmal geübt werden muss.In der neuesten Software-Version sieht es nun so aus, als ob Tesla seine Meinung in dieser Hinsicht ändern könnte. Auf der Tesla-Webseite kann man dagegen noch keine Auswahl bei der Bestellung tätigen. Die Auswahl in der Software könnte aber auch auf etwas ganz anderes hindeuten. Schon kurz nach der Präsentation des Yoke-Lenkrads hatten deutsche Experten bezweifelt, dass ein solches Lenkrad eine Zulassung in Deutschland beziehungsweise generell in Europa bekommen könnte.Es könnte also auch sein, dass die Auswahl in der Software nichts mit einer Kundenauswahl zu tun hat, sondern mit länderspezifischen Vorgaben. Aktuell kann man aber nur spekulieren, was es mit der Entdeckung in der Software auf sich hat.