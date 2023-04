"Panik" bei Google, weil Samsung erwägt, mobil auf Bing zu wechseln

Die auf einem Gerät voreingestellte Suchmaschine ist keine Entscheidung fürs Leben, da man diese in nur wenigen Klicks ändern kann. Das machen aber dennoch die wenigsten, weshalb es enorm wichtig ist, was hier Standard ist. Und Samsung hat hier ein Auge auf Bing geworfen.

"Panik" bei Google

Google arbeitet an Magi

Zusammenfassung Samsung schaut sich Bing als Suchmaschine an, da es aufgrund von ChatGPT erfolgreich ist

Google reagiert panisch, da der Samsung-Deal mit 3 Mrd. Dollar verknüpft ist

Es stehen noch beide Szenarien im Raum, Gespräche sind noch nicht abgeschlossen

Google entwickelt eigene Chatbot-Funktionen (Bard) und ein neues Feature namens Magi

Magi integriert KI-Funktionalitäten in die Suche, soll im Mai vorgestellt werden

Bing war seit jeher der kleine, aber belächelte Herausforderer von Google. Der eine oder andere nutzte die Microsoft-Suchmaschine zwar, eine echte Bedrohung für den Konzern aus dem kalifornischen Mountain View war sie aber nicht. Doch mit der Integration von ChatGPT ist Bing auf dem Radar vieler Nutzer, aber auch Unternehmen gelandet, darunter auch Samsung.Denn laut einem Bericht der New York Times (NYT) hat Google im vergangenen März erfahren, dass Samsung erwägt, auf Galaxy-Smartphones und anderen Geräten die Suchmaschine auf Bing zu ändern. Das wäre für Google eine mittelschwere Katastrophe, da Samsung der Weltmarktführer im mobilen Bereich ist.Laut der NYT hat das - die New Yorker Zeitung beruft sich hier auf interne Nachrichten des Konzerns - "Panik" bei Google ausgelöst. Das Ganze hat natürlich mit Geld zu tun, da der Samsung-Deal mit geschätzt drei Milliarden Dollar verknüpft ist.Der Grund für das Samsung-Interesse an Bing ist nicht schwer zu erraten, nämlich die jüngsten Erfolge, die Microsoft mit der Integration des KI-basierten Bots ChatGPT bzw. GPT-4 feiert. Das hat bereits zuvor einen regelrechten roten Alarm bei Google ausgelöst und nun ist klar, dass diese Angst mehrere Facetten hat.Das letzte Wort ist in dieser Angelegenheit noch nicht gesprochen. Denn die Gespräche zwischen Samsung und Microsoft sowie zwischen Samsung und Google sind noch nicht abgeschlossen, es stehen also noch beide Szenarien im Raum. Laut dem Bericht hat die Bedrohung des Samsung-Deals Google aber motiviert, seinen eignen Chatbot Bard noch schneller zu entwickeln.Mehr als das: Die Times schreibt, dass Google derzeit an einem Projekt namens Magi arbeitet, dieses soll KI-Funktionalitäten in die reguläre Suche integrieren. Das soll den Anwendern ein weitaus individuelleres Erlebnis bieten, da die Suche versucht, die Bedürfnisse der Nutzer zu antizipieren. Derzeit arbeiten rund 160 Personen an Magi, das Feature soll im Mai - aller Wahrscheinlichkeit nach im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O - der Öffentlichkeit vorgestellt werden.