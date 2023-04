ChatGPT-Konkurrenz: Elon Musk gründet eigenes KI-Unternehmen

Nachdem die OpenAI-Software ChatGPT immer populärer geworden ist, möchte Elon Musk nun selbst einen Konzern im Bereich der künstlichen Intelligenz gründen. Aktuell stellt der Milliardär ein Team aus Forschern zusammen und kauft die für das Projekt benötigte Hardware ein.

Elon Musk fordert Entwicklungsstopp

Einem Bericht der Financial Times (via Reuters ) zufolge soll das Startup ChatGPT Konkurrenz entgegensetzen. Um seine Pläne umzusetzen und die rechenintensiven Aufgaben eines KI-Systems ausführen zu können, hat Elon Musk sich bereits tausende Grafikeinheiten von Nvidia gesichert. Es soll Gespräche mit Investoren gegeben haben, die in der Vergangenheit schon finanzielle Mittel für Tesla und SpaceX zur Verfügung gestellt haben.Das Startup könnte auf den Namen X.AI hören. Der Tesla-CEO hat die entsprechende Firma im vergangenen Monat in Nevada angemeldet. Neben Elon Musk als Chef soll auch der Vermögensverwalter Jared Birchall in das Unternehmen eingebunden sein. Bislang gibt es jedoch noch kein offizielles Statement zu dem Projekt.Elon Musk hatte OpenAI damals mitgegründet und die Leitung der Organisation im Februar 2018 verlassen. Der Twitter-Chef bezeichnet künstliche Intelligenz als Gefahr für die Menschheit und möchte die Risiken durch entsprechende Forschung in dem Bereich bekämpfen. Erst vor wenigen Wochen hatte Elon Musk zusammen mit anderen Experten in der Branche eine sechs Monate lange Pause bei der Entwicklung von KI-Systemen gefordert. Bisher wurde dieser Aufforderung allerdings nicht nachgekommen. Womöglich wollte sich Elon Musk hiermit Zeit für sein Projekt verschaffen.