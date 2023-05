Bis zu 60 Prozent sparen: Mobilfunk-Discounter Crash startet neue Tarife

Die Mobil­funk-Discountermarke Crash startet drei neue Tarif-Angebote im Netz von Vodafone. Für alle drei Angebote gibt es jetzt in den ersten 24 Mo­na­ten satte Rabatte auf den monatlichen Preis - so bekommt man zum Bei­spiel eine Allnet-Flat mit 20 GB LTE für 9,99 Euro im Monat.

Zwei Jahre bis zu 60 Prozent vergünstigt nutzen

Folgende Angebote stehen zur Verfügung: 10 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 9,99 Euro im Monat (später 19,99 Euro)

20 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 9,99 Euro im Monat (später 24,99 Euro)

30 GB LTE, SMS- und Telefonieflat - für 16,99 Euro im Monat (später 29,99 Euro)

Vodafone-Netz

Flexibler Vertragsbeginn möglich

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Zusammenfassung Crash startet drei neue Tarife im Vodafone-Netz: 10, 20 und 30 GB.

Alle Tarife mit SMS- und Telefonieflat.

24 Monate Mindestlaufzeit, Preisreduktion in den ersten 24 Monaten.

Vodafone-Netz mit LTE-Geschwindigkeit bis 50 Mbit/s.

VoLTE & WLAN Call, eSIM möglich.

25 Euro Bonus für Rufnummermitnahme beim 10 GB-Tarif.

Crash-Tarife im Vodafone-Netz Jetzt mit 10, 20 oder 30 GB ab 9,99 Euro

Crash hat seine Aktionen im Vodafone-Netz umgekrempelt. Die neuen Angebote kommen mit jeweils 10, 20 oder 30 GB Datenvolumen . Bei allen Angeboten handelt es sich um Allnet-Flats, das heißt, man kann unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben.Die Crash-Tarife gehören zum Angebot von Klarmobil und werden im Vo­da­fone-Netz rea­li­siert. Damit bekommt man beste D-Netz-Qualität zum Discounterpreis. Crash bietet in den Tarifen eine LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload an. In der Aktion wurden die Preise um bis zu 60 Prozent reduziert.Die drei neuen LTE-Tarife gibt es mit 10, 20 und 30 GB Da­ten­pa­ket. In jedem Tarif ist eine SMS- und Te­le­fo­nie-Flat dabei, wobei man von der Netz­ab­de­ckung von Voda­fone profi­tiert. Alle Tarife haben eine Mindest­lauf­zeit von 24 Mona­ten. In diesen ersten zwei Jahren wird dabei der Monats­preis derzeit kräftig gesenkt. Da die redu­zier­ten Preise nur für die ersten 24 Monate gelten, sollte man sich dann überlegen, ob man nach der Mindestlaufzeit einen neuen Tarif sucht und dementsprechend recht­zei­tig kündigen.Der einmalige Bereitstellungspreis von 19,99 Euro entfällt im Rahmen dieser Aktion. Wer seine Rufnummer mit zu Crash bringen möchte und mit weniger Datenvolumen auskommt, sollte sich das erste Angebot auswählen. Dort gibt es 25 Euro Bonus für die Rufnummermitnahme, womit es noch einen Extra-Sparfaktor gibt.