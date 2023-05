Nearby Share: Datentausch für Android mit Windows weltweit gestartet

Vor einigen Wochen hatte Google angekündigt, dass Windows-Nutzer künftig die Nearby Share-Funktion mit einem beliebigen Android-Smartphone nutzen können. Zunächst startete diese Option in ausgewählten Ländern - jetzt gibt es sie auch in Deutschland.

Nearby Share: Daten vom Android-Handy zum Windows-PC senden

Nearby Share Beta für Windows Wichtig: ARM-Geräte werden nicht unterstützt.

ARM-Geräte werden nicht unterstützt. Ein Computer mit einer 64-Bit-Version von Windows 10 oder höher

Ein Android-Gerät mit Android 6.0 oder höher.

Auf beiden Geräten muss Bluetooth aktiviert sein.

Wenn Ihr Windows-Gerät BLE Extended Advertising nicht unterstützt, ist es möglich, dass andere Nutzer Sie in bestimmten Netzwerken nicht finden und keine Dateien mit Ihnen teilen können.

Auf beiden Geräten muss WLAN oder das Ethernet aktiviert sein.

Beide Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.

Die Geräte dürfen sich nicht weiter als fünf Meter voneinander entfernt befinden.

Das geht aus diversen Medien- und Nutzerberichten hervor. Googles Nearby Share ermöglicht mit wenigen Schritten die gemeinsame Nutzung von Android-Dateien auf dem Windows-PC. Allerdings war diese Funktion bisher nur eingeschränkt verfügbar. Jetzt hat sich das geändert und die Nearby Share-Funktion ist fast weltweit verfügbar.Während in der deutschsprachigen Dokumentation noch zu lesen ist, dass die Funktion nicht in Deutschland zur Verfügung steht, wurde die englischsprachige Seite bereits angepasst. Da heißt es:"Nearby Share Beta für Windows PCs ist in den USA und den meisten Ländern weltweit verfügbar. Für die folgenden Länder ist derzeit keine Unterstützung verfügbar: Kuba, Iran, Nordkorea und Syrien." Diese Ausnahmen werden bleiben, denn Google darf in diesen Ländern aufgrund von US-Handelsbeschränkungen keine Geschäfte machen.Die Funktion ist noch als Beta gekennzeichnet und funktioniert auch noch nicht mit Windows-PCs mit ARM-Prozessoren. Ansonsten kann man die Beta sowohl mit Windows 10 als auch mit Windows 11-PCs ausprobieren. Auf dem Smartphone muss Android 6.0 oder höher laufen. Um Dateien zwischen zwei Geräten austauschen zu können, müssen diese Bluetooth und WLAN unterstützen. Außerdem müssen sie mit demselben Netzwerk verbunden und dürfen nicht weiter als 5 Metern voneinander entfernt sein. Die Systemvoraussetzungen laut Google haben wir angefügt: Caschy konnte die neue Funktion bereits ausprobieren und zeigt einen ersten Eindruck in seinem Blog. Die Verteilung des Features läuft derzeit, wir konnten sie heute noch nicht ausprobieren. Anfragen zum Zutritt zur Beta kann man auf der Sonderseite für Nearby Share abschicken