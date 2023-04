Alle Infos zum Microsoft Patch-Day für Windows 10/11 im April 2023

Microsoft hat seine Updates zum Patchday im April freigegeben. Damit werden Windows 11 und Windows 10 in Sachen Sicherheit auf den neuesten Stand gebracht und bekommen gesammelt neue Funktionen. Diesmal läuft der ganze Update-Prozess anders.

Noch immer gilt: Wer eine Zusammenfassung der neuesten Funktionen in Windows 11 erhalt will, der wird in unserem Special zum Moment 2-Update versorgt. Für Windows 10 (21H1, 21H2 und 22H2) und Windows 11 (21H2 und 22H2) gibt es zum Patchday im April wie üblich vor allem Verbesserungen an Sicherheit und Stabilität zu vermelden. Wir haben euch im Anschluss Patch-Nummer, neue Funktionen und alles weiteren relevanten Informationen übersichtlich zusammengefasst.Für Windows 11-Nutzer geht es mit dem Patchday-Update im April mit KB5025239 (22H2) und KB5025224 (21H2) auf die neuen Build-Nummern 22621.1555 beziehungsweise 22000.1817. Allerdings: Ab diesem Monat werden diese mit der neuen Unified Update Platform (UUP) deutlich effektiver verteilt, Microsoft spricht von 30 Prozent kleineren Paketen.Als wichtigste Feature-Neuerung nennt Microsoft die Integration der neue Windows Local Administrator Password Solution (LAPS), die neuen Möglichkeiten werden in einem gesonderten Blogpost genauer vorgestellt. Ebenfalls Teil des Pakets: eine Lösung für Kompatibilitätsproblem durch eine nicht unterstützten Verwendung der Registry sowie den automatischen Logon bestimmter Geräte - ein Problem, das seit 10. Januar 2023 bestand.Im April kommt der Update-Rhythmus für Windows 10 in einen neuen Tritt. Optionale, nicht sicherheitsrelevante Vorschau-Updates werden damit immer am vierten Dienstag des Monats veröffentlicht. Damit legt man diese genau zwischen das monatliche Sicherheitsupdate und den Funktionsrelease im nächsten obligatorischen kumulativen Update.