Diese neue Windows 10-Option startet zum Patch-Day Februar

Microsoft veröffentlicht neue Funktionen und Verbesserungen nicht mehr nur im Rahmen der jährlichen großen Versions-Updates, sondern auch mit den optionalen Updates und zum Patch-Day.

Highlights: Neu! Dieses Update zeigt Speicherwarnungen für Microsoft OneDrive-Abonnenten auf der Seite Systeme in der App "Einstellungen" an. Die Warnungen werden angezeigt, wenn Sie sich ihrem Speicherlimit nähern. Sie können ihren Speicher auch verwalten und bei Bedarf zusätzlichen Speicher erwerben.

Windows 10: Kumulativer Patch

OneDrive - Zugang zu Microsofts Cloud-Speicher

Neue Speicherwarnungen für Microsoft OneDrive-Abonnenten in der "Einstellungen"-App.

Keine weiteren Neuerungen diesen Monat.

Updates starten für 22H2, 21H2 und 20H2.

Microsoft gibt wichtige Neuerungen und Optimierungen im Grunde jederzeit frei, aber immer zusammen mit Sicherheits- und Wartungs-Updates. Der neue Turnus sieht vor, dass Funktionen zunächst mit den monatlichen optionalen Updates freigegeben werden.Dann hat jeder Nutzer die Wahl, ob er das Update schon nutzen möchte oder nicht. Zum regulären Patch-Day jeweils am zweiten Dienstag im Monat werden alle Inhalte des optionalen Updates dann auch für weitere Nutzer mit verteilt. Laut Microsoft ist es nicht geplant, allen Nutzern auf einmal die neuen Funktionen freizugeben, sondern immer nur nach und nach.Über die wichtigsten Neuerungen des optionalen Updates von Januar hatten wir vor über drei Wochen berichtet . Diese Inhalte sind jetzt so zum Februar Patch-Day für Windows 10 übernommen worden.Der Großteil der Änderungen sind Verbesserungen und nicht sicherheitsrelevante Fehlerbehebungen. Das Update startet für Nutzer der Windows 10-Versionen 22H2, 21H2 und 20H2. Zu den Neuerungen gehört eine Speicherwarnung für Microsoft OneDrive-Abonnenten auf der Seite "Systeme" in der "Einstellungen"-App. Weitere Änderungen gibt es laut dem Windows-Team in diesem Monat nicht. Microsoft schreibt in der Knowledge Base, dass folgende Neuerungen gestartet sind: