Alle Infos zum Microsoft Februar-Patch-Day für Windows 10/11

Microsoft hat soeben die Updates zum Patch-Day im Februar 2023 freigeschaltet und bringt damit seine Betriebssysteme Windows 11 und Windows 10 auf einen neuen Stand. Die Aktualisierungen konzentrieren sich darauf, Sicherheitsprobleme auszuräumen.

Windows 11 Versionen zum Patch-Day Februar 2023

Windows 10 Versionen zum Patch-Day Februar 2023

Zum zweiten Mal in diesem Jahr finden Updates für Windows 11 und Windows 10 ihren Weg zu den Nutzern. Waren im Januar Windows 7 und Windows 8.1 endgültig aus dem Zyklus ausgeschlossen worden, gibt es für Nutzer von Windows 10 (21H1, 21H2 und 22H2) und Windows 11 (21H2 und 22H2) natürlich auch im Februar wieder das übliche Update. Eines ähnelt dem Patch-Day des letzten Monats: Der Umfang der Änderungen ist überschaubar.Mit Nachdruck weist Microsoft darauf hin, dass man zum heutigen Tag auch den Abschied vom Internet Explorer weiter vorantreibt. In bestimmten Windows 10-Versionen wird die nicht mehr unterstützte Desktop-Anwendung des Internet Explorer 11 damit endgültig dauerhaft deaktiviert. Zum Ende gibt es passend eine Ruhestands-FAQ Für Windows 11 stellt Microsoft zum Patch-Day im Februar 2023 die Updates KB5022845 (22H2) und KB5022836 (21H2) bereit, die Build-Nummern klettern auf 22621.1265 beziehungsweise 22000.1574. Der einzige Punkt, den man im Support-Betrag unter Highlights erwähnt: "Dieses Update behebt Sicherheitsprobleme".Mit dem Patch KB5022834 bringt Microsoft seine aktuellen Windows 10-Versionen auf die Build-Nummer 1904x.2604. Auch hier spricht man nur von einem Sicherheitsupdate, ohne große Funktionsanpassungen. Für die älteren Windows 10-Versionen der Jahre 2015, 2016 und 2018 sind in der Knowledge-Base teilweise deutlich mehr Einträge zu Änderungen zu finden. Dazu zählen unter anderem viele behobene Probleme mit dem IE-Mode des Edge-Browsers.