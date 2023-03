Microsoft hat in jüngster Vergangenheit KI-Funktionen in seine Suchmaschine Bing eingebaut. Nachdem die Redmonder dem Chatbot nun mehr "Persönlichkeit" spendiert haben, wurde auch ein versteckter Celebrity-Modus entdeckt. Damit lassen sich bekannte Personen imitieren.

Microsoft trifft Sicherheitsvorkehrungen

Zusammenfassung Microsoft integriert KI-Funktionen.

Versteckter Celebrity-Modus kann in Bing freigeschaltet werden.

Nutzer können Prominente, Politiker oder fiktive Charaktere imitieren.

KI-gestütztes Programm greift auf bekannte Phrasen & Kommunikationsstil zurück.

Sicherheitsregeln verhindern unangebrachte Formulierungen.

Microsoft hat den Modus nicht offiziell angekündigt.

Nutzer können Modus mit "#celebrity" aktivieren.

Microsoft

Wie Bleeping Computer schreibt, kann der geheime Modus freigeschaltet werden, indem der Befehl "#celebrity" eingegeben wird. Bing zeigt daraufhin eine kurze Beschreibung an und erklärt, wie der Modus funktioniert. Der Nutzer kann dem Chatbot beliebige Fragen stellen und das Tool antwortet, als würde es sich um die gewünschte Person handeln.Nachdem der Celebrity-Modus aktiviert wurde, kann der Nutzer die zu imitierende Persönlichkeit mit einem vorangestellten Hashtag eingeben. So lassen sich neben Politikern wie Donald Trump und Barack Obama auch Prominente wie Elon Musk, Tom Cruise, Tom Hanks und Dwayne Johnson auswählen. Ferner werden fiktive Charaktere wie Harry Potter, Batman, Gollum, Sherlock Holmes und Darth Vader unterstützt.Nun versucht das KI-gestützte Programm, die angegebene Person zu imitieren. Hierbei greift der Chatbot auf bekannte Phrasen und den Kommunikationsstil der jeweiligen Persönlichkeit zurück. Wird beispielsweise Gollum aus Herr der Ringe festgelegt, antwortet das Tool stets in der Wir-Form.Um sicherzustellen, dass der Chatbot keine unangebrachten Formulierungen verwendet, wurden auch im Celebrity-Modus einige Sicherheitsregeln festgelegt. Das Tool kann also nicht genutzt werden, um Beleidigungen im Stil der imitierten Persönlichkeiten zu generieren. Microsoft hat bislang keine eigenen Informationen zu dem geheimen Modus bereitgestellt und das Feature nicht offiziell angekündigt.