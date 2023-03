Framework bringt modulares Gaming-Laptop - über Jahre aufrüstbar!

Das Team hinter dem modularen Framework-Laptop wagt sich jetzt an eine neue Zielgruppe. Mit dem Framework Laptop 16 will man erstmals ein mit Upgrades aufrüstbares, modulares Gaming-Notebook anbieten. Die Anpassungsmöglichkeiten sollen zunehmen.

Drittanbieter können eigene Erweiterungen schaffen

Zusammenfassung Framework Laptop 16: Modulares Gaming-Notebook mit Upgrademöglichkeiten.

Anpassungsmöglichkeiten: CPU, GPU, Display, Tastatur, I/O-Module.

Drittanbieter können eigene Erweiterungen schaffen.

Kühlung und Airflow können angepasst werden.

Weitere Details zum Laptop noch im Frühling.

Verfügbarkeit in Deutschland noch offen.

Framework

Das Framework Laptop 16 adaptiert das gleiche Konzept, welches die Entwickler auch schon beim kleineren 13-Zoll-Modell verfolgten. Sie wollen den Kunden also ermöglichen, ihr Spiele-Notebook nach Bedarf und Verfügbarkeit mit neuen, leistungsstärkeren Komponenten aufzurüsten.Die modulare Bauweise wird hier weniger stark kaschiert als beim 13-Zoll-Modell, soll aber auch die Option schaffen, auf Wunsch einfach eine stärkere CPU oder eine Grafikkarte verbauen zu können, ohne durch die Bauart Performance-Einbußen hinnehmen zu müssen.Framework geht bei seinem neuen Gerät, zu dem man erst in einigen Wochen weitere Details zur konkreten technischen Ausstattung verraten will, aber über die CPU und GPU hinaus. So sollen die Nutzer auch unterschiedliche Displays wählen können und die Option erhalten, die Eingabegeräte nach ihren Wünschen zu konfigurieren.Wer will, kann also zum Beispiel auf das Trackpad bzw. das Numpad verzichten und die Tastatur zentral anordnen. In einem solchen Fall kann der Raum neben dem Keyboard mit anderen Modulen bestückt werden. In der Entwicklung sind aktuell unter anderem ein haptischer Slider, ein zusätzliches kleines Display und ein LED-Matrix-Display.Auch die normale hintergrundbeleuchtete Tastatur soll auf Wunsch gegen ein RGB-beleuchtetes Modell ausgetauscht werden können. Weil Framework für die Ansteuerung der Zusatzmodule auf offene Lösungen setzt, können Drittanbieter eigene Erweiterungen schaffen. Man denkt dabei zum Beispiel an Smartcard-Reader, Touchscreens und Ähnliches.Die Erweiterbarkeit beschränkt sich allerdings nicht auf den Bereich um die Tastatur. So können die Kunden, wie schon beim 13-Zoll-Modell, künftig diverse I/O-Module wählen, um die Ports ihres Geräts ganz nach Wunsch zu konfigurieren. Framework macht sogar den Klinkenanschluss für Audiogeräte optional, sodass der Nutzer selbst entscheiden kann, ob er ihn links oder rechts am Gehäuse haben möchte.Doch auch damit ist es noch nicht getan. Framework lässt genug Raum im Gehäuse, um bei Bedarf eine stärkere Kühleinheit für den Grafikchip einsetzen zu können und bietet obendrein die Option, am hinteren Ende eine andere Abdeckung zu verwenden, die weiter herausragt und so für eine bessere Luftzirkulation sorgen kann.Weitere Details zum Framework Laptop 16 sollen noch im Frühling bekannt gegeben werden. Offen ist noch, wann das Gerät auch hierzulande auf den Markt kommen soll.