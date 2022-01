Leicht reparier- und erweiterbares Framework Laptop startet in Europa

Andere Hersteller erschweren die Reparatur ihrer Geräte zunehmend, doch das Framework-Team hat sich das Gegenteil zum Ziel gesetzt. Ab sofort kann der sogenannte Framework Laptop auch in Deutschland vorbestellt werden; Reparaturen und Upgrades sind hier extrem einfach.

Erhältlich zu Preisen ab 899 Euro

Framework

Das Framework Laptop ist ein individuell konfigurierbares Notebook, bei dem aktuelle Intel-Prozessoren als technische Basis verbaut werden und ein hochwertiges Display mit 13,5 Zoll Diagonale im 3:2-Format mit der vom Surface Laptop bekannten Auflösung von 2256x1504 Pixeln verbaut wird. Das Gerät ist sowohl in einer Standard-Variante als auch als noch leichter reparierbare DIY-Edition zu haben.Zu Preisen ab 899 Euro in der absoluten Barebone-Variante ohne Speicher und Betriebssystem bekommt der Kunde ein Notebook, das leicht zu öffnen ist und bei Bedarf sowohl einfach selbst mit Komponenten zu bestücken oder eben zu reparieren ist. Der Hersteller bietet fast alle Komponenten auch zum Austausch an und verzichtet darauf, die Gehäuse mit Kleber zu verschließen. Außerdem findet ein Ausgleich der bei Produktion und Transport entstehenden Emissionen statt. Zusätzlich kann man die Port-Konfiguration durch die Auswahl verschiedener Steckmodule selbst bestimmen.Der Kunde hat die Wahl zwischen dem Intel Core i5-1135G7 , Core i7-1165G7 und Intel Core i7-1185G7, bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher und maximal bis zu vier Terabyte PCIe-4.0-basierten SSDs. Auch die internen Erweiterungskarten sind leicht austausch- und reparierbar, genauso wie der Rest der Komponenten inklusive des 55-Wattstunden-Akkus. Auf Wunsch kann man natürlich auch auf das Betriebssystem verzichten und alternative Varianten selbst installieren. Kleiner Wermutstropfen: Der Austausch der CPU ist zwar auch möglich, aber nur durch Austausch der kompletten Hauptplatine.Mit der Einführung des Framework Laptop, hinter dem sogar der kanadische Hardware-YouTuber Linus Sebastian als Investor steht, bietet man jetzt erstmals auch die Möglichkeit, eine individuelle Farbe für die Display-Umrandung festzulegen und führt ein Upgrade auf ein neues WLAN-Modul mit Unterstützung von WiFi 6E ein.Die Geräte werden in Taiwan, der Heimat der weltweiten PC-Industrie, nach Wunsch gefertigt und konfiguriert, bevor sie sich dann auf den Weg zum Kunden machen. Die Produktion erfolgt, wie bei vielen kleineren Hardware-Projekten üblich, in Schüben, so dass Kunden, die ihr Gerät jetzt bestellen, im Februar mit der Lieferung rechnen können.