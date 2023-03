Windows 11 22H2: Mit dem nächsten Patch-Day wird alles anders

Schon vor einigen Wochen hatte Microsoft den offiziellen Starttermin für die Unified Update Platform (UUP) für Windows 11 bekannt gegeben. Jetzt folgen weitere Informationen, denn schon in der kommenden Woche ist es so weit.

Erster Test am 28. März

Zusammenfassung Microsoft startet UUP für Windows 11 am 28. März

UUP soll Update-Pakete um 30% verkleinern

UUP ab Version 22H2 für lokale Windows 11-Geräte verfügbar

KB5023706 wird erneut verteilt, um neuen Update-Prozess zu testen

Nutzer profitieren erstmals im April vom neuen Update-Prozess

UUP ermöglicht einfachere Erfahrung für Nutzer

UUP-Updates erfolgen automatisch, falls WSUS konfiguriert

Das hat Windows-Manager Leon Braginski in einem neuen Blogbeitrag für die Techcommunity bestätigt . Microsoft wird demnach am 28. März die Unified Update Platform (UUP) für Windows-Updates sowohl über die Windows Server Update Services (WSUS) als auch mit dem Microsoft Configuration Manager starten. Ziel ist es, die Update-Pakete um rund 30 Prozent zu verkleinern und so allen Nutzern einen deutlichen Vorteil zu bieten.Zunächst wird UUP für lokale Windows 11-Geräte ab Version 22H2 für Qualitätsupdates zur Verfügung stehen. Am 28. März wird Microsoft nun das KB5023706 erneut verteilen, um den neuen Update-Prozess zu testen. Man hat dafür extra die letzte März-Woche gewählt, um nicht in Konflikte mit dem regulären Patch-Day zu kommen.Laut Braginski wird damit der nächste Patch-Day im April der erste sein, bei dem Nutzer davon profitieren können. Er schrieb:"Gut, dass Sie Ihre Geräte am vergangenen Dienstag (14. März) mit dem neuesten Sicherheitsupdate (KB5023706) aktualisiert haben! Dieses Update hat Sie auf das vorbereitet, was nächste Woche auf Sie zukommen wird. Ihre Verteilungspunkte und Endpunkt-Clients wurden regelmäßig von WSUS oder dem Microsoft Configuration Manager heruntergeladen, und Sie sind jetzt auf dem neuesten Stand und sicher. Und wenn Ihr WSUS so konfiguriert ist, dass die Synchronisierung nach einem bestimmten Zeitplan erfolgt, ist all dies geschehen, ohne dass Sie überhaupt etwas damit zu tun hatten! Lassen Sie uns nun sehen, wie diese einfache Erfahrung für Sie nächste Woche und in absehbarer Zukunft noch besser wird. Wir sprechen hier von einer neuen Art von Updates."