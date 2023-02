30 Prozent kleinere Updates: UUP für Windows 11 startet schon bald

Windows Update ist die wohl wichtigste Funktion des Betriebssystems, wenn es um die Sicherheit geht, dabei fallen mitunter große Datenmengen an, vor allem in Unternehmen. Das spricht Microsoft an und startet deshalb die Unified Update Platform (UUP) - und die ist fast fertig.

Start Ende März

Einmaliger 10-Gigabyte-Download

Zusammenfassung Microsoft startet UUP: Updates werden um bis zu 30% schlanker.

UUP-Updates werden ab 28.03. verteilt.

UUP funktioniert mit WSUS und Microsoft Configuration Manager.

Schnellere und kleinere Updates, weniger Speicherplatz & Verbrauch.

UUP-Update-Management auch für Unternehmen verfügbar.

Weniger Neustarts dank UUP.

Mit UUP sollen die Updates, die für Windows regelmäßig verteilt werden, um bis zu 30 Prozent schlanker werden. Diese Änderungen hat der Redmonder Konzern bereits vor einer Weile angekündigt, nun kommt man dem Start der Unified Update Platform aber näher.In einem Blogbeitrag hat Thad Martin, Principal Program Manager bei Microsoft, bekannt gegeben, dass die ersten UUP-Updates am 28. März verteilt werden sollen. Ab diesem Zeitpunkt erhalten lokale Windows 11-Geräte mit Version 22H2 die Qualitätsupdates über die Unified Update Platform (UUP).Martin erklärt: "UUP vor Ort arbeitet mit den Windows Server Update Services (WSUS) und dem Microsoft Configuration Manager zusammen. Die stark verbesserte Standardfunktionalität umfasst einen umfangreichen ersten Download auf Verteilungspunkte, um die Voraussetzungen für kleine und einfache Updates zu schaffen."Die Voraussetzung bzw. Vorbereitung ist ein einmaliger Download des ersten UUP-Updates mit 10 GB auf Verteilungspunkte. UUP ist also für Unternehmensrechner gedacht, der 10-GB-Download betrifft auch nicht die Endpoint-Clients, also die Rechner der jeweiligen Nutzer."Diese zusätzliche 10-GB-Basis auf den Verteilungspunkten ermöglicht die neuen Funktionen von UUP. Die gleichen grundlegenden Verbesserungen, die wir über mehrere Versionen hinweg vorgenommen haben, sind nun auch für Unternehmen mit dem UUP-Update-Management vor Ort verfügbar. Kurz gesagt: Man erhält schnellere und kleinere Qualitäts- und Funktionsupdates, benötigt weniger Speicherplatz und Speicherverbrauch und seltener Neustarts", erklärt Martin weiter.