Gute Idee? Microsoft entlässt Team, das für KI-Ethik zuständig war

KIs sind derzeit in aller Munde und dabei gibt es auch immer wieder Skepsis. Denn KIs fallen schon lange dadurch auf, dass sie sich danebenbenehmen und auch falsche und beleidigende Antworten geben. Da ist es natürlich auffällig, dass Microsoft nun das Team für KI-Ethik einspart.

KIs sollen schneller veröffentlicht werden

Zusammenfassung Microsoft entlässt Team für KI-Ethik

Office of Responsible AI übernimmt die Aufgaben des Ethik-Teams

Microsoft verspricht, weiterhin KI-Ethik zu berücksichtigen

Interne Weisung: Schnelle Umsetzung neuer KI-Modelle

Wie bringt man einer künstlichen Intelligenz sowie den daran arbeitenden Entwicklern bei, sich verantwortungsbewusst und im guten Sinne menschlich zu verhalten? Das ist oder besser gesagt war im Wesentlichen die zentrale Frage des Teams für KI-Ethik. Und das ist sicherlich eine bisher ungelöste bzw. nicht vollständig geklärte Angelegenheit.Da ist es natürlich auffällig, dass der Redmonder Konzern gerade jetzt sein gesamtes Team für Ethik und Gesellschaft entlassen hat. Wie The Verge berichtet, gehört dieser Stellenabbau zu den vor einigen Wochen bekannt gegebenen Entlassungen in Höhe von rund 10.000 Mitarbeitern.Das bedeutet konkret, dass es nun kein Team mehr gibt, das sich um fundamentale Prinzipien der menschlichen Existenz kümmert und versucht, diese auch künstlichen Intelligenzen beizubringen. Eine verwandte Abteilung - das Office of Responsible AI - wird die Arbeit des Ethik-Teams aber weitgehend übernehmen.In einem Statement teilten die Redmonder dazu Folgendes mit: "Microsoft hat sich verpflichtet, KI-Produkte und -Erlebnisse sicher und verantwortungsbewusst zu entwickeln. Dies geschieht durch Investitionen in Mitarbeiter, Prozesse und Partnerschaften, die diesem Aspekt Priorität einräumen." Man verweist auf die Investitionen der vergangenen sechs Jahre und verspricht, dass das nun nicht bedeutet, dass KI-Ethik nun keine Rolle mehr spielt.Intern wird das aber offenbar kritischer gesehen, denn aktuelle und ehemalige Mitarbeiter sehen die Arbeit der "Ethics & Society"-Abteilung als essenziell an. "Die Leute sahen sich die Grundsätze an, die aus dem Office of Responsible AI kamen, und sagten: 'Ich weiß nicht, wie das anwendbar ist'", so ein ehemaliger Angestellter. "Unsere Aufgabe war es, es ihnen zu zeigen und Regeln in Bereichen zu schaffen, in denen es keine gab."Ein anderer Hintergrund für diesen speziellen Stellenabbau ist aber offenbar auch der interne Druck. Der für KIs hauptverantwortliche Manager John Montgomery sagte gegenüber Mitarbeitern nach dem Bekanntwerden der Entlassungen, dass er von ganz oben die Weisung erhalten habe, schneller zu sein: "Der Druck von (CTO) Kevin (Scott) und (CEO) Satya (Nadella) ist sehr, sehr hoch, um diese neuesten OpenAI-Modelle und die, die nach ihnen kommen, zu nehmen und sie mit sehr hoher Geschwindigkeit in die Hände der Kunden zu bringen."