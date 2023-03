Bing mit ChatGPT bekommt mehr "Persönlichkeit", witzigere Antworten

Der KI-basierte Text-Generierungsdienst ChatGPT hat zuletzt für viele Diskussionen gesorgt und Microsoft hat diesen auch bereits in seine Suchmaschine Bing integriert. Diese Umsetzung hatte allerdings einige Startschwierigkeiten, welche aber mittlerweile halbwegs im Griff sind.

Unterhaltsame oder ernste Antworten

Zusammenfassung Microsoft integrierte KI-basierten Text-Generierungsdienst ChatGPT in Bing.

Anfangs gab es Startschwierigkeiten, die mittlerweile gelöst sind.

Bots können eine Persönlichkeit bekommen (kreativ, ausgewogen, präzise).

Nutzer können Erwartungshaltung anpassen.

Zugang zu Bing mit ChatGPT nur über Beta-Zugang möglich.

Teil von Windows 11, aber nicht zufriedenstellend.

Microsoft

Denn Microsoft hat kurz nach dem Start von Bing mit ChatGPT diverse Anpassungen durchgeführt bzw. hat an der einen oder anderen Stelle in gewisser Weise die Notbremse gezogen. Denn wie man erwarten kann, gab es zu Beginn einige Probleme. Diese sind aber mittlerweile gelöst und Microsoft hat nun den Funktionsumfang des KI-Chats erweitert bzw. verfeinert.Ab sofort kann man dem Chatbot nämlich eine Persönlichkeit verpassen. Denn das ChatGPT-unterstützte Bing erlaubt es nun, die Art der Antwort des Bots anzupassen und zu beeinflussen. Denn wie The Verge berichtet, kann man nun aus drei Möglichkeiten wählen: kreativ, ausgewogen und präzise.Die "kreative" Option erlaubt "originelle und fantasievolle" Antworten, diese kann man auch mit "spaßig und unterhaltsam" beschreiben. Bei "präzise" bekommt man möglichst faktenbasierte Antworten, ausgewogen liegt natürlich irgendwo dazwischen.Microsoft hofft, mit diesem Feintuning auch die Erwartungshaltung der Nutzer besser steuern zu können. Denn in den ersten Tagen der Verfügbarkeit erlaubte sich der Chatbot so manchen Ausrutscher, diese wurden auch sofort dokumentiert und in sozialen Medien wie Twitter und Reddit geteilt.Voraussetzung für den Bing mit ChatGPT-Unterstützung ist nach wie vor ein Beta-Zugang . Für diesen ist weiterhin eine Anmeldung und Freischaltung erforderlich, allzu lange verbringt man aber in der Regel nicht auf der Warteliste. Das neue Bing ist mittlerweile auch ein Teil von Windows 11, denn man erreicht diesen Chatbot auch über die Suchfunktion des Betriebssystems - das liest sich auf dem sprichwörtlichen Papier aber besser, als es tatsächlich ist.