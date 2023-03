Teams: Microsoft bringt die neuen Videofilter jetzt für alle Nutzer

Microsoft hat die bereits seit einiger Zeit in der Preview getesteten Filter für Videokonferenzen in Teams jetzt als finale Fassung freigegeben. Diese sollen nun nach und nach bei den Nutzern der Kommunikationsplattform verfügbar werden.

Extern angedockt

Microsoft Teams

Zusammenfassung Microsoft hat Filter für Videokonferenzen in Teams veröffentlicht

KI-gestützte Algorithmen ermöglichen Hintergrund- und Qualitätsverbesserung

Filter, Rahmen und Binden können in Echtzeit eingefügt werden

Dritten wird zukünftig ermöglicht, Inhalte zu entwickeln

Filter nach dem nächsten Update für die meisten Nutzer verfügbar

Education-Tarif-Abonnenten können Filter nicht standardmäßig nutzen

Bisher ermöglichte Teams bereits, die aktuelle Webcam-Aufnahme mit Unterstützung KI-gestützter Algorithmen mit anderen Hintergründen oder generellen Qualitätsverbesserungen zu versehen. Die neuen Filter gehen hier noch einen Schritt weiter und bieten weitere Optionen, die gestreamten Bilder in Echtzeit aufzupeppen.So können Anwender die Darstellung des Videobildes mit weitergehenden Filter-Angeboten verbessern. Ebenso lassen sich animierte Rahmen und Binden in das Bild einfügen. Die neuen Filter sind dabei nicht fest in die Teams-App integriert, sondern werden über eine eigene Anwendung namens "Custom Filters" bereitgestellt, die allerdings zum Standard-Installationsumfang gehört. Für diese Form der Integration haben sich die Microsoft-Entwickler aus zwei Gründen entschieden:So können Administratoren in Firmennetzen besser über die Verfügbarkeit der Funktion entscheiden und die Zusatz-App im Zweifel einfach deinstallieren. Viel wichtiger aber: Microsoft will sich hier nicht auf das selbst entwickelte Angebot an Filtern und Rahmen beschränken, sondern auch Dritten zukünftig ermöglichen, sich mit Eigenentwicklungen in die Custom Filters-App einzuklinken.Bei den meisten Teams-Nutzern sollten die neuen Filter nach der Installation des jeweils nächsten Updates mit zur Verfügung stehen, sie können dann vor dem Beitritt in eine Videokonferenz oder auch während der laufenden Kommunikation über die Videoeinstellungen aktiviert werden. Lediglich bei den Abonnenten im Education-Tarif sind die Filter nicht standardmäßig Teil von Teams.