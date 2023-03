Microsoft wirbt mit ganzseitigen Anzeigen in Windows für Edge

Microsoft zeigt in Windows jetzt neue ganzseitige Anzeigen, in denen Nutzer aufgefordert werden, Edge als Standardbrowser festzulegen. Scheinbar handelt es sich dabei wieder einmal um einen Test einer sehr aggressiven Werbung für Edge.

Wegklicken geht nicht

Zusammenfassung Microsoft zeigt Edge-Werbung als ganzseitige Anzeige in Windows.

Werbung kann nicht über Schaltfläche "x" geschlossen werden.

Microsoft wird für aggressive Werbestrategie kritisiert.

Edge-Werbung nach Browser-Updates und nicht nur bei Neuinstallationen.

Microsoft lässt sich von Kritik nicht abschrecken.

Das meldet das Online-Magazin Neowin . Dort war dem Autor Usama Jawad die ganzseitige Werbung für Edge angezeigt worden.Microsoft hat in letzter Zeit schon einige Negativ-Schlagzeilen durch die Edge-Werbestrategie geschrieben. So wurde der Konzern dabei erwischt, dass Werbebanner auf der Chrome-Download-Website eingeblendet wurden. Dabei wies Microsoft zudem darauf hin, dass "Edge auf der gleichen Technologie wie Chrome läuft, aber das zusätzliche Vertrauen von Microsoft" genießt.Die neueste Werbung ist direkt in Windows aufgetaucht. Dabei wird dem Nutzer eine ganzseitige Werbung angezeigt, die auf neue Funktionen des Webbrowsers hinweist. Das Perfide an der Werbung: Man kann dieses Werbe-Fenster nicht auf herkömmlichem Wege über das Drücken der Schaltfläche "x" in der Titelleiste schließen. Es gibt eine Option, um zur zweiten Seite der Anzeige zu gelangen. Auch die zweite Seite ist Bildschirmfüllend und kommt dann mit einem Häkchen bei den Einstellungen für Edge als Standardbrowser.Der Neowin-Autor hat den Haken einfach entfernt und konnte dann weiterarbeiten. Er bekam noch die Meldung, dass Edge aktualisiert wurde. Es stellte sich heraus, dass diese aufdringliche Werbung mit großer Wahrscheinlichkeit durch das jüngste Edge-Update beeinflusst wurde.Interessant ist, dass Microsoft diese ganzseitigen Anzeigen für Edge jetzt scheinbar auch nach Browser-Updates und nicht nur bei Neuinstallationen oder beim ersten Start (OOBE) einblendet. Diese von vielen Nutzern als aggressiv eingestufte Werbeform für eigene Dienste und Produkte hat dem Konzern schon viel Kritik eingebracht. Dennoch lässt es Microsoft einfach nicht.