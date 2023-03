Turbulenzen bei Lufthansa-Flug: Passagiere sollten Aufnahmen löschen

Anfang März sorgte ein Lufthansa-Flug für viel Aufregung. Denn auf dem Weg von Austin nach Frankfurt kam es zu so schlimmen Turbulenzen, dass mehrere Menschen verletzt wurden. Nun wurde bekannt, dass die Crew die Passagiere anwies, Fotos und Videos des Vorfalls zu löschen.

Schutz der "Privatsphäre"?

Zusammenfassung Lufthansa-Flug 469 Anfang März mit schweren Turbulenzen und mehreren Verletzten.

Clear-Air-Turbulenzen ohne sichtbaren Grund.

Passagiere wurden aufgefordert, Fotos und Videos des Vorfalls zu löschen.

Crew gab an, dass dies zum Schutz der Privatsphäre aller sei.

Personal wollte wohl nicht, dass verwüsteter Zustand veröffentlicht wird.

Der Lufthansa-Flug mit der Nummer 469 bewies Anfang März eindrucksvoll, warum man die "Bitte anschnallen"-Hinweise nicht ignorieren sollte. Denn die betroffene Maschine musste auf dem Weg nach Frankfurt in Washington D.C. notlanden, und zwar nachdem es zu sogenannten Clear-Air-Turbulenzen gekommen war. Bei dieser Art handelt es sich um Turbulenzen, die ohne sichtbaren Grund wie etwa Wetterphänomenen auftreten können.Im Fall von LH469 waren sie so stark, dass es Berichte gab, wonach Passagiere "durch die Maschine geflogen" seien. Laut einem Bericht der Washington Post wurden dabei sieben Personen verletzt, eine davon schwer. Es gibt diverse Social-Media-Beiträge, die zeigen, welches Chaos dabei entstanden ist, denn der Boden der Maschine war übersät mit Essen, Papier und anderen Dingen, die in Flugzeugen zu finden sind.Auch wenn die Lufthansa nichts für Turbulenzen kann, sind solche Bilder keine besonders gute Presse für eine Airline. Wie nun bekannt wird, dachte sich das auch ein Crew-Mitglied. Denn wie Insider berichtet, wurden die Reisenden angewiesen, alle Fotos und Videos des Vorfalls zu löschen.Das berichtet eine Passagierin namens Rolanda Schmidt. Demnach gab es dazu eine Ansage per Lautsprecher, nach einigen Minuten gab es dann auch noch eine vermeintliche Klarstellung, denn der oder die Flugbegleiter*in meinte, dass das nur geschehen solle, um die Privatsphäre der Mitreisenden zu schützen. Laut Schmidt war das wenig glaubhaft: "Das ist nicht die Art und Weise, wie es rüberkam, als es hieß: 'Löschen Sie alle Ihre Bilder' und all das", sagte Schmidt. Man kann deshalb wohl davon ausgehen, dass das Bordpersonal nicht wollte, dass die Kabine in einem derart verwüsteten Zustand zu sehen ist.