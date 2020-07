Telekom: Privatkunden erhalten Gratis-WLAN auf Lufthansa-Flügen

Mit der Inflight Europa Flat verlängert die Deutsche Telekom ihr Angebot für Privatkunden, auf vielen Flügen der Lufthansa, Eurowings und Co. gratis im Internet zu surfen. Die kostenlose WLAN-Nutzung an Bord ist ab dem Mobilfunktarif Magenta Mobil M möglich.

Interkontinentalflüge weiterhin ohne Telekom-Flatrate

Mit Magenta Mobil ab 6 GB Datenvolumen

Die Verbindung zum Internet auf Lang-, Mittel- und Kurzstreckenflügen ist für Reisende oft­mals mit hohen Zusatzkosten verbunden, welche die Telekom jetzt mit der so genannten "Inflight Europa Flat"-Option vermeiden möchte. Wer innerhalb Europas mit der Lufthansa, Eurowings oder Austrian Airlines unterwegs ist, der kann vor Reiseantritt den passenden Tarifzusatz buchen. Die Option muss laut Telekom-FAQ mindestens 24 Stunden im Vorfeld ausgewählt werden. Kostenlos steht die Onboard-WLAN-Flatrate zudem nur für Kunden bereit, die über Telekom-Tarife ab Magenta Mobil M oder Business Mobil M verfügen.Das Angebot der Inflight Europa Flat beschränkt sich derzeit lediglich auf die Lufthansa Grup­pe und gilt vorerst nur bis zum 21. Dezember 2021. Eine Inflight-Verbindung allgemein kann zudem auf Interkontinentalflügen von Aer Lingus, EVA Air, Virgin Atlantic, Japan Air­lines und Co. hergestellt werden. Hier allerdings nicht als Flatrate, sondern zu einem Betrag von 0,99 Euro pro angefangene 10 Minuten. Egal welche der beiden Optionen ausgewählt wurde, der Login erfolgt entweder manuell über das Portal der jeweiligen Fluglinie oder über die Telekom Connect-App.Weiterhin gibt die Deutsche Telekom an, dass Magenta Mobil-Kunden über die Bordansagen erfahren sollen, ob die WLAN-Verfügbarkeit in Form der Inflight-Hotspots auf dem jeweiligen Flug gegeben ist. In früheren Meldungen be­rich­te­te der Netzbetreiber, dass in Europa eine Flotte von mehr als 200 Flugzeugen der Luft­han­sa Gruppe mit dem Service ausgestattet wurde. Das Onboard-Internet steht erst bereit, soweit die Reiseflughöhe erreicht ist. Eine Be­schrän­kung in Hinsicht auf die Nut­zungs­dau­er oder das zur Verfügung stehende Da­ten­vo­lu­men gibt es bislang nicht.