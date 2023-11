Lufthansa: Ab 2024 günstigeres und teils kostenloses Bord-WLAN

Flugzeug-Internet ist heute nichts Ungewöhnliches mehr, allerdings ist das kein günstiges Vergnügen. Lufthansa hat nun aber angekündigt, das zu ändern, denn Messaging soll auf Europaflügen ab Anfang 2024 kostenlos sein, Streaming und Surfen wird zudem günstiger.

Auf dem Papier ist Internet im Flugzeug eine feine Sache, in der Praxis sieht das Ganze aber deutlich anders aus. Denn in der Regel ist Bord-WLAN langsam und überlastet. Wer sich einen solchen Zugang gönnt, der wünscht sich nicht selten, dieses Geld nicht ausgegeben zu haben. Doch es gibt nun gute Nachrichten, denn die Lufthansa hat angekündigt, dass man ab Mitte Januar 2024 auf Kurz- und Mittelstreckenflügen zeitlich unbegrenztes Free Messaging anbieten wird (via t3n ).Konkret wird es an Bord von mit WLAN ausgerüsteten Airbus A320-Maschinen möglich sein, per Smartphone oder Tablet beliebig viele Nachrichten senden und empfangen zu können. Die deutsche Fluglinie betont, dass auch der Versand von Fotos möglich sein wird, und zwar ebenfalls kostenlos.Wer mehr Bandbreite benötigt, weil er beispielsweise streamen will, der kann sich ebenfalls auf Mitte Januar 2024 freuen, denn auch alle anderen Bord-Internet-Tarife werden "um fast 50 Prozent" reduziert, so die Lufthansa. Derzeit kostet Lufthansas FlyNet in der Chat-Version (bis zu 150 Kbit/s) drei Euro, FlyNet Mail and Surf (bis zu 600 Kbit/s) kommt auf kurzen Flügen auf fünf und längeren sieben Euro. Die Stream-Variante, die bis zu 15 Mbit/s bietet, ist für zehn bis zwölf Euro zu haben."Lufthansa investiert rund zwei Milliarden Euro in Produkt- und Serviceverbesserungen. Dabei haben wir viele große, mittlere und auch kleinere Initiativen umgesetzt und geplant, die Reisen mit Lufthansa zu einem noch besseren Erlebnis machen", so Heiko Reitz, Chief Customer Officer des Unternehmens. "Ein schönes Beispiel ist Free Messaging. Ich freue mich, dass unsere Gäste künftig auch über den Wolken mit ihren Nächsten oder Geschäftspartnern im Austausch bleiben können - und das kostenfrei."