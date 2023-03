Chrome: Kein integriertes Cleanup-Tool mehr für Windows-Systeme

Wer Chrome auf einem Windows-Rechner nutzt, hat ab Version 111 nicht mehr die Option, auf das integrierte Cleanup-Tool zurückzugreifen. Die Software wurde ursprünglich 2015 eingeführt und sollte Nutzern dabei helfen, unerwünschte Programme vom PC zu entfernen.

Unerwünschte Software immer seltener

Im offiziellen Google-Blog begründen die Entwickler, weshalb das Chrome Cleanup-Tool zukünftig nicht mehr unterstützt wird. Der Suchmaschinenkonzern betont, dass sich die Bedrohungslage seit der Einführung verändert hat. So gibt es heute Google Safe Browsing und Antiviren-Programme, die unerwünschte Software effektiver entdecken und an der Ausführung hindern. Damit sei die Anwendung schlichtweg überflüssig.Bis heute wurden mit dem Chrome Cleanup-Tool etwa 80 Millionen Systeme von unerwünschten Programmen befreit. Die wenigsten Beschwerden im Kontext des Browsers entfallen heutzutage auf schädliche Apps. Nur drei Prozent der eingereichten Meldungen standen im Zusammenhang mit unerwünschter Software. Ab der Chrome-Version 111 können die Nutzer des Webbrowsers das Feature nicht mehr verwenden. Der aktuellste Build des Chrome-Browsers wurde vor wenigen Tagen veröffentlicht.Das nun eingestellte Tool dürfte allerdings nur von einer kleinen Anzahl an Nutzern vermisst werden. Die Menge unerwünschter Programme hat in den letzten Jahren stetig abgenommen. Unerwünschte Software soll nur bei 0,06 Prozent der durchgeführten Scans gefunden werden. Zudem bietet Microsoft inzwischen eigene Tools, um Windows-Systeme vor Malware zu schützen. Chrome-Nutzer können beispielsweise auf die Defender Application Guard-Erweiterung zurückgreifen.