Mysteriös: Bestimmtes Video bringt Pixel-7-Smartphones zum Absturz

Die Pixel-7-Reihe ist das aktuelle Top-Lineup von Google in Bezug auf Smartphones und die beiden Modelle sind auch erstklassige Geräte. Doch Besitzer seien vor einem bestimmten Video gewarnt, denn ein YouTube-Clip aus dem Film Alien bringt das Smartphone zum Absturz.

Mobilfunk weg nach dem Neustart

Zusammenfassung YouTube-Clip aus Alien lässt Pixel 7 & 7 Pro abstürzen.

Vermeintlich harmloses Video, Probleme nur via YouTube-App.

Abstürze & mögliche Mobilfunkprobleme nach Neustart.

Vermutung: HDR-Verarbeitung der Pixel-Smartphones fehlerhaft.

Google

Es ist ein vermeintlich harmloses und ganz normales Video auf YouTube, doch die knapp drei Minuten lange Szene aus dem Science-Fiction-Klassiker Alien von 1979 hat Folgen, zumindest für Besitzer eines Pixel 7 oder Pixel 7 Pro. Entsprechend sollten all jene, die diesen Artikel gerade auf einem solchen Smartphone lesen, nicht auf diesen Link klicken oder das Video mit dem Titel Alien 4K HDR | Get Out of There auf sonstige Weise öffnen - und zwar mit der YouTube-App.Denn auf Reddit berichten zahlreiche Nutzer (via Android Authority ), dass dieser spezielle 4K/HDR-Clip ihr Gerät zu einem spontanen und unerklärlichen Reboot zwingt. Dazu kommt es allerdings wie erwähnt nur, wenn zum Abspielen die YouTube-App verwendet wird. Bei einem Ansehen über den Browser bzw. auf anderen Plattformen und anderer Hardware läuft alles wie es soll. Es ist allerdings möglich, dass auch die Geräte der Vorgängergeneration betroffen sind, denn zuletzt sind auch entsprechende Absturz-Meldungen von Pixel 6 (Pro)-Besitzern dazugekommen.Der spontane Neustart ist nicht das einzige Problem in diesem Zusammenhang, denn einige Nutzer berichten, dass sie nach diesem Reboot keine Mobilfunkverbindung mehr haben. Allerdings ist das offenbar nur ein temporäres Verhalten, denn nach einem neuerlichen Neustart soll alles wieder laufen - dieses Sekundärphänomen tritt aber nicht bei allen auf, die das ausprobieren.Derzeit gibt es nur Vermutungen zu den Gründen für diese Abstürze. Reddit-Nutzer nehmen jedenfalls an, dass es mit der HDR-Verarbeitung der Pixel-Smartphones zusammenhängt. Denn ein verwandtes Phänomen - Auslöser war damals ein Wallpaper - hatte vor einigen Jahren zur Folge, dass Smartphones von Samsung und Google abstürzten. Vorsicht ist derzeit jedenfalls geboten, denn erwartungsgemäß wird das Video bereits als Scherz bzw. Streich verschickt.