Google Pixel Phone: Überladen des Akkus wird ab sofort verhindert

Google soll die Funktionsweise des adaptiven Ladens auf seinen Pi­xel-Smart­phones aktualisieren. Diese Änderung könnte Nutzern zugutekommen, die auf ihren Geräten keinen Wecker stellen, was bisher Voraussetzung für die Aktivierung der Akku-schonenden Funktion war.

Ohne Wecker kein adaptives Laden

Zusammenfassung Google aktualisiert Funktionsweise des adaptiven Ladens für Pixel-Serie.

Nutzer können Akkuschonende Funktion jetzt auch ohne Wecker aktivieren.

Adaptives Laden basiert jetzt auf Nutzungszyklus statt begrenztem Zeitfenster.

Keine manuellen Einstellungen für Nutzer anpassbar.

Funktion war evtl. Teil des Google Pixel Feature-Drops.

Wer sein Smartphone überlädt, indem er es mehrere Stunden an der Steckdose lässt, kann die Lebensdauer des Akkus auf lange Sicht drastisch beeinträchtigen. Einige Hersteller setzen auf Softwaremaßnahmen, wie intelligentes oder adaptives Laden, um die Ladegeschwindigkeit zu verlangsamen, die Belastung des Akkus zu verringern und somit die Lebensdauer der Strom-spendenden Energiezellen zu verlängern.Google nennt dies "Adaptive Charging" und "Adaptive Battery" auf seinen Pi­xel-Smart­phones. Diese Funktion muss jedoch einzeln aktiviert, beziehungsweise deaktiviert werden. Ersteres funktionierte bislang nur zwischen 21:00 und 4:00 Uhr und setzte voraus, dass man zwischen 3:00 und 10:00 Uhr einen aktiven Wecker gestellt hatte. Wie 9to5Google (via Android Police ) jetzt herausgefunden hat, dürfte Google die Funktionsweise der Einstellung stillschweigend geändert haben.Wenn "adaptives Laden" in den Einstellungen aktiviert ist, wird es zu jeder Tageszeit aktiviert, unabhängig davon, ob ein Wecker gestellt wurde oder nicht. Und wie in der Beschreibung unter der Schaltfläche angegeben ist, basiert es jetzt auf dem Nutzungszyklus, im Gegensatz zu dem begrenzten Zeitfenster, was vorher zur Auswahl stand.Leider gibt es immer noch keine manuellen Einstellungen, die von den Nutzern angepasst werden können. So muss das Gerät selbst entscheiden, wann es beim Laden adaptiv ausgelöst werden soll.Google hat keine offiziellen Ankündigungen oder Versionshinweise zu der aktualisierten Funktion bereitgestellt. Es könnte gut sein, dass es Teil des vierteljährlichen Google Pixel Feature-Drop ist , welcher vor ein paar Wochen an die Nutzer OTA (Over-the-Air) verteilt wurde.Verfügt Euer Handy auch über eine adaptive Ladefunktion? Schreibt uns in die Kommentare.