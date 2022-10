Keine alten Apps auf Pixel 7: Google-Smartphones ohne 32-Bit-Support

Wer sich ein Pixel 7 oder Pixel 7 Pro zulegen will, sollte sich vorher überlegen, welche älteren Apps er auf den Geräten eventuell nutzen will. Wie jetzt bekannt wurde, sind die beiden neuen Google-Geräte die ersten Android-Smartphones ohne Unterstützung für reine 32-Bit-Apps.

Wer auf alte Apps angewiesen ist, sollte einen Bogen um das Pixel 7 machen

Google

Wie Mishaal Rahman, der bei dem Device-Management-Spezialisten Esper tätig ist und als erfahrener Android-Kenner gilt, auf Twitter erklärte , hat Google bei seinen neuesten Smartphones begonnen, die Umstellung auf 64-Bit-Anwendungen durchzusetzen. Zwar bieten die Geräte theoretisch weiterhin Unterstützung für 32-Bit-Apps, doch wurde diese von Google bewusst deaktiviert.Im Grunde bedeutet dies, dass bestimmte Apps, die noch immer auf 32-Bit-Unterstützung der Hardware und des Betriebssystems angewiesen sind, auf den neuen Google-Smartphones nicht mehr genutzt werden können. Dies betrifft vor allem ältere Anwendungen, wie etwa das einst populäre Spiel Flappy Bird oder die Kompagnon-App der Pebble E-Paper Smartwatches Google setzt den Verzicht auf 32-Bit-Apps bei den neuen Pixel-Smartphones offenbar absichtlich durch, denn eigentlich ist die Hardware durchaus noch in der Lage, entsprechende Apps zu unterstützen. Der neue Google Tensor G2 bietet jedenfalls entsprechende Fähigkeiten. Auch die auf den Geräten verwendete Android-Variante bringt die entsprechende Unterstützung noch mit, doch wird der 32-Bit-Support laut Rahman durch bestimmte Richtlinien aktiv unterdrückt.Die von dem Verzicht auf 32-Bit-Support betroffenen Apps müssen nun von ihren Entwicklern neu kompiliert werden, um auf den Pixel 7-Smartphones nutzbar zu sein. In einigen Fällen handelt es sich aber um Legacy-Apps, deren Anbieter die Entwicklung mittlerweile eingestellt haben. Auch das kommende Pixel Tablet wird wahrscheinlich nicht mehr in der Lage sein, 32-Bit-only-Apps zu nutzen.