Google Days: Pixel-Smartphones bei Media Markt jetzt zum Tiefpreis

Google Pixel 7 und Pixel 7 Pro: Die Smartphone-Flaggschiffe

Google Pixel 6a: Der Allrounder aus der Mittelklasse

Google Chromecast: Der Streaming-Player mit Google TV

Die Google Days sind zurück! Ab sofort und nur bis zum 15. März 2023 könnt ihr beim Kauf von Pixel-Smartphones und Streaming-Zubehör wieder ordentlich sparen. Zudem profitiert ihr von einer versandkostenfreien Lieferung nach Hause und der Möglichkeit, die Schnäppchen in einer Filiale in der Nähe abzuholen.Das Google Pixel 7 Pro bietet Leistung satt. Mit dem hauseigenen Tensor G2-Chip und 12 GB Arbeitsspeicher eignet sich das 6,7 Zoll große und mit einem 120-Hz-OLED-Display ausgestattete Smartphone nicht nur für leistungshungrige Apps, sondern auch für aufwendig gestaltete Spiele. Und das mit genügend Leistungsreserven für die nächsten Jahre. Hinzu kommt ein hochauflösendes Triple-Kamera-System mit bis zu 50 Megapixel und Features wie Wi-Fi 6E, USB-C 3.2 Gen. 2 sowie 5G und eine Akkulaufzeit von bis zu 72 Stunden.Wer die Leistung des Pixel 7 Pro gar nicht ausnutzen kann oder nach einem günstigeren Modell sucht, der sollte sich das mit 6,3 Zoll etwas kompaktere Google Pixel 7 genauer anschauen. Hier verbaut Google ebenfalls den schnellen Tensor G2-Chip, dafür allerdings mit 8 GB RAM und einem 90-Hz-OLED-Bildschirm. An der Rückseite befinden sich zwei Kameras mit bis zu 50 Megapixeln und trotz des reduzierten Preises sind auch Wi-Fi 6E und ein langatmiger Akku für bis zu 72 Stunden Einsatz mit an Bord.Trotz seiner großen Brüder gehört das Google Pixel 6a noch lange nicht zum alten Eisen. Vor allem in Hinsicht auf das Preis-Leistungs-Verhältnis hat das kompaktere 6,1-Zoll-Modell noch immer einiges zu bieten. Auch hier setzt Google auf eine FHD+-Auflösung sowie OLED-Technik, wenn auch nur mit bis zu 60 Hz. Die erste Generation des Tensor-Chips nebst 6 GB RAM ist zudem auch weiterhin vollkommen ausreichend für alle Arten von Apps und der 4410-mAh-Akku bringt Nutzer sicher über den Tag.Abstriche müssen lediglich bei der Dual-Kamera mit 12 Megapixeln und der Selfie-Kamera mit acht Megapixeln in Kauf genommen werden. Ansonsten handelt es sich um ein starkes Mittelklasse-Smartphone mit schnellen Android-Updates, IP67-Wasserschutz, Fingerabdrucksensor und Schnellladefunktion, das Otto Normalverbraucher sicher gefallen wird.Der Chromecast mit Google TV gehört zu den bekanntesten Streaming-Sticks, der sich besonders für alle diejenigen eignet, die im Google- bzw. Android-Ökosystem zu Hause sind. Die optimierte Oberfläche bietet Zugriff auf über 10.000 Apps, darunter bekannte Streaming-Dienste wie Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video, Spotify und Co. Ebenso können Inhalte auf Knopfdruck vom Smartphone auf den Fernseher übertragen werden.In der von Media Markt reduzierten HD-Variante bietet der Google Chromecast eine 1080p-Auflösung samt HDR-Funktion. Auch in diesem günstigen Paket ist die Fernbedienung mit Spracherkennung enthalten, die direkten Zugriff auf den Google Assistant ermöglicht. Somit ist es abseits des Streamings zudem möglich, das eigene Smart Home zu steuern, nach dem Wetter zu fragen oder nach Filmen und Serien zu suchen.