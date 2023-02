Paramount+ kündigt 20 Prozent Preiserhöhung für Abonnenten an

Beim Streamingdienst Paramount+ läuft es derzeit eigentlich recht gut - zumindest klang das so bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen des Konzerns an. Der Kundenstamm wächst stetig, der Umsatz auch. Nun stehen Preissteigerungen an.

Zusammenfassung Paramount+ wird in den USA und auf ausgewählten internationalen Märkten teurer.

Der Preis für das US-Abonnement steigt von 10 auf 12 Dollar.

Auch das werbefinanzierte US-Abonnement wird teurer.

In Deutschland könnte das Jahres-Abo bald 100 Euro kosten.

Paramount+ hat 56 Mio. Abonnenten.

Das hat der Paramount-CEO Naveen Chopra angekündigt. Es geht dabei primär um den US-Markt, wie Chopra im Rahmen der Bekanntgabe der Quartalszahlen erklärte. Dort wird man den Preis für das Paramount+-Abonnement von aktuell 10 Dollar um rund 20 Prozent auf 12 Dollar erhöhen. Auch das in den USA verfügbare, werbefinanzierte Paramount+-Abonnement wird demnach teurer: Der Preis steigt von 5 Dollar auf 6 Dollar.Wer nun denkt: Okay, das ist in den USA, was interessiert es mich: Laut dem Paramount-CEO werden die Preise auch auf "ausgewählten internationalen Märkten" angepasst. Bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen nannte man noch keine Einzelheiten, das wird aber sicherlich schon bald nachgeholt. Auch der Zeitpunkt für die Erhöhung in den USA wurde noch nicht genannt.Dass es auch in Deutschland teurer wird, wird von vielen erwartet. Gestartet war der Dienst Ende 2022 mit einem Jahres-Abo zum Lockpreis von unter 60 Euro. Aktuell zahlt man 8 Euro im Monat beziehungsweise 80 Euro als Jahres-Plan. Denkbar wäre der nächste Preisschritt auf 10 Euro monatlich und 100 Euro im Jahr.Paramount+ bleibt zwar weiterhin hinter den Erwartungen zurück, hat aber mittlerweile 56 Millionen Abonnenten. Das ist eine Steigerung von 10 Millionen Abonnenten innerhalb eines Jahres. Der Umsatz von Paramount+ stieg im gleichen Zeitraum um über 80 Prozenten, doch durch hohe Investitionen stieg auch der Verlust auf jetzt 575 Millionen Dollar. Um das nun aufzufangen, geht kaum noch ein Weg um globale Preiserhöhungen herum. Paramount plant aber auch, in den kommenden Monaten rund 700 Millionen Dollar bei den Inhalten einzu­sparen.Das soll vor allem durch den Zusammenschluss mit Showtime und neuen Inhaltsstrategien erreicht werden.