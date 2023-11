Anfang des Jahres hat der Streamingdienst Paramount+ Preis­er­hö­hungen für diverse internationale Märkte angekündigt , aber zu­min­dest bisher nicht in Deutschland umgesetzt - das scheint sich jetzt zu ändern, wenn auch (noch) nicht direkt.

Jahresabonnement gestrichen

Preisentwicklung

Denn als erstes verschwindet das vergünstigte Jahres­abonnement von Paramount+, mit dem man bislang fast 20 Prozent im Vergleich zum Monatsabonnement einsparen konnte. Das Monatsabonnement behält aber vorerst noch sein Preisniveau von acht Euro.Das berichtet Caschy in seinem Weblog und bezieht sich dabei auf das Angebot auf der Webseite des Dienstes. Dort sind die Jahresabos verschwunden und auch in den Smartphone-Apps findet man das Angebot nicht mehr.Caschy hat bei Paramount+ nachgefragt und eine interessante Antwort zur Änderung erhalten: "Aus rechtlichen Gründen", hieß es auf seine Nachfrage, wurden die Jahres-Pläne gestrichen. Genauer erläutert wurde das nicht.Kunden, die aktuell das Jahres­paket gebucht haben, werden das nicht mehr weiter verlängern können. Mit Ablauf des derzeit gebuchten Zeitraums werden sie, laut des Berichts von Caschy, dann automatisch auf die Monatsabrechnung umgestellt. Abonnenten werden darüber per E-Mail informiert.Gestartet war der Streamingdienst Ende 2022 in Deutschland mit einem Jahresabo zum Lockpreis von unter 60 Euro. Aktuell zahlt man 8 Euro im Monat beziehungsweise 80 Euro als Jahres-Plan.Vor kurzem war zudem durchgesickert, dass auch Paramount+ neue Abonnements einführen will , und das schon Mitte November. Dabei wird es künftig neben einem werbefinanzierten Abonnement noch zusätzlich eine Premium-Variante mit 4K/HDR-Support geben. Starten wird das neue Angebot zunächst in Australien, Brasilien, Kanada und Mexiko.Der Konzern hat sich bislang nicht zu weiteren Ländern geäußert, in dem die neuen Angebote starten sollen. Preise für die beiden neuen Angebote sind ebenfalls bislang nicht bekannt. Das werbefinanzierte Paramount+-Abonnement ist seit Längerem im Heimatmarkt USA verfügbar und kostet dort aktuell 6 Dollar im Monat, mit dieser Summe muss man daher auch außerhalb der USA rechnen.