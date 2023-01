Paramount+ Start: Paramount-Klassiker verschwinden von Amazon

Der Katalog von Amazon Prime Video verliert laut einem Medienbericht in Kürze zahlreiche Titel von Paramount. Was bei Amazon verschwindet, wird dann zukünftig bei Paramount+ zu finden sein. Ob auch andere Dienste betroffen sind, ist derzeit unklar.

Das meldet das Online-Magazin Golem . Stichtag für die Änderungen ist demnach der 17. Januar 2023, also der kommende Dienstag.Zu diesem Termin laufen eine Reihe an Klassikern und Neuproduktionen von Paramount bei Amazon aus, sodass sie nicht wieder als Teil von Prime Video von Amazon-Kunden angeschaut werden können. Das ergab die Recherche von Golem, wobei viele der betroffenen Paramount-Titel bereits bei dem in Deutschland erst vor ein paar Wochen gestarteten Streamingdienst Paramount+ verfügbar sind.Das könnte man zwar als gute Strategie von Paramount ansehen, um langfristig mehr Kunden zu Paramount+ zu locken. Allerdings ist es für Kunden ein Ärgernis, dass Paramount+ Filme ohne 4K-Auflösung und Surround-Ton anbietet und dadurch weit hinter der Qualität anderer Streaminganbieter liegt.Zu den Titeln, die von Amazon Prime Video verschwinden, gehören unter anderem Titel der Transformers-Serie, Cast Away, Die Unbestechlichen sowie alle drei Teile von Der Pate. Der Test bei anderen Plattformen ergab jedoch, dass die Titel zumindest aktuell noch verfügbar sind. Über Änderungen daran kann man derzeit nur spekulieren. Golem hat daher bei der Pressestelle von Paramount nachgefragt, ob einige der betroffenen Titel langfristig nur noch im Abo von Paramount+ enthalten sein werden und hat folgende Antwort erhalten:"Auch wenn sich unsere Lizenzierungsstrategie mit der Ausweitung des Streaming-Angebots mehr und mehr ins Haus verlagert und sich Paramount+ auf unsere Entscheidungen zur Lizenzierung von Inhalten ausgewirkt hat, ist die Lizenzierung von Inhalten nach wie vor ein wichtiges Geschäft und ein strategisches Werkzeug für Paramount".