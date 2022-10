Tulsa King: Neuer Trailer zu Stallones Seriendebüt bei Paramount+

Paramount+ zeigt demnächst das Mafia-Drama Tulsa King, in dem Sylvester Stallone (76) seine nächste Hauptrolle übernimmt und als Ex-Knacki im Exil sein eigenes Verbrechensimperium aufbaut. Jetzt gibt es einen neuen Trailer zur Serie.Für Tulsa King wird Stallone zum New Yorker Mafioso Dwight "The General" Manfredi, der die letzten 25 Jahre hinter Gittern verbracht hat, nach seiner Freilassung von seinen Bossen jedoch nicht mit offenen Armen empfangen, sondern ins Exil nach Tulsa, Oklahoma, geschickt wird. Da er schnell ahnt, dass ihn seine Mafia-Familie dort aber wohl kaum in Ruhe lassen wird, beschließt Dwight, in seiner neuen Heimat mit einer ungewöhnlichen Crew sein eigenes Imperium zu gründen.Neben Sylvester Stallone, der mit Tulsa King nach zahlreichen Kinofilmen nun auch seine erste große Serienrolle übernimmt, zählen zum Cast unter anderem noch Andrea Savage, Martin Starr, Max Casella, Domenick Lombardozzi, Vincent Piazza, Jay Will, A.C. Peterson und Garrett Hedlund. Die Idee zur Serie stammt von Taylor Sheridan (Sicario, Yellowstone), los geht es am 13. November 2022 bei Paramount+. In Deutschland gibt es Tulsa King voraussichtlich zum Start von Paramount+ im Dezember zu sehen.